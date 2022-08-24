"الفلقي" يرعى ختام فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع حموان

وأوضح أن الحملة أُقيمت في 29 مركزًا للبنين والبنات استفاد منها 1050 دارسًا ودارسة وقدم لهم كل الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، وتم تكريم عدد من الجهات الحكومية والأهلية المشاركة بينها صحيفة "سبق" التي كان لدعمها الأثر الكبير في إنجاح الحملة.