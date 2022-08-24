"الفلقي" يرعى ختام فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع حموان

رعى محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي بحضور مدير التعليم بالمحافظة منصور بن عبدالله آل شريم وعدد من القيادات التربوية مساء اليوم، ختام فعاليات الحملة الصيفية للتوعية ومحو الأمية في قطاع حموان التابع لإدارة تعليم محايل والتي تنفذها وزارة التعليم ضمن الحملات الصيفية التي تقيمها الوزارة خلال العام الحالي بالتعاون مع عدد من القطاعات الحكومية الأخـرى.
ونوه محافظ محايل بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة لنشر العلـم لمختلف أطياف المجتمع، مثمنًا جهود وزارة التعليم لإنجاح مثل هذه الحملات.
من جهة أخرى، قال مدير التعليم إن الحملة تجسد اهتمام القيادة الرشيدة أيدها الله بمحو الأمية في كل مناطق ومحافظات الوطن الغالي، مشيدًا بدعم وتوجيه الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ومتابعته المستمرة للحملة مثمنًا لمحافظ محايل جهوده ورعايته.
وأوضح أن الحملة أُقيمت في 29 مركزًا للبنين والبنات استفاد منها 1050 دارسًا ودارسة وقدم لهم كل الخدمات التعليمية والاجتماعية والصحية، وتم تكريم عدد من الجهات الحكومية والأهلية المشاركة بينها صحيفة "سبق" التي كان لدعمها الأثر الكبير في إنجاح الحملة.