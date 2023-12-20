مديرُ تعليم "سراة عبيدة" يرعى حفلَ الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

وقدّم الطلابُ مشروعاتِهم وبحوثَهم العلميةَ أمام الحضور والزوار في معرض متخصص، والتي تنوعت بين مجالات الكيمياء الحيوية، وعلم الأحياء الحسابي، والمعلوماتية، وعلوم النبات، وعلم المواد، وأيضًا الرياضيات، والأحياء الدقيقة، والعلوم الاجتماعية والسلوكية، ونظم البرمجيات، والهندسة الطبية الحيوية، والهندسة البيئية، وعلوم الأرض والبيئة والكيمياء، إلى جانب الروبوتات والأجهزة الذكية والطاقة، وغيرها من المجالات العلمية.