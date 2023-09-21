جمعية العلاج الآمن بجدة تهنئ مرضى الكلى باليوم الوطني الـ93

وبعد نهاية الزيارة تم تقديم الشكر للجمعية على هذه المبادرة الطيبة وقام رئيس الجمعية بثوثيق هذه الزيارة في سجل الزيارات للمركز، حيث قدم شكره وتقديره لإدارة المركز على حسن الاستقبال والحفاوة وأشاد بالتعاون المشترك بين الجمعية والمركز في سبيل خدمة المرضى.