جمعية العلاج الآمن بجدة تهنئ مرضى الكلى باليوم الوطني الـ93

قامت جمعية العلاج الآمن بجدة بزيارة مركز عبدالكريم بكر لغسيل الكلى اليوم الخميس وشارك في الزيارة طلال محمد الناشري رئيس مجلس الإدارة ومنى بنقش المدير التنفيذي للجمعية ورهف مؤمنة مسؤولة العلاقات العامة في الجمعية.
وكان في استقبالهم مدير المركز الدكتور توفيق رحيمي والدكتور نادر، حيث قاموا بزيارة المرضى الموجودين بالمركز وتهنئتهم بهذه المناسبة الوطنية وتقديم الهدايا لهم.
وبعد نهاية الزيارة تم تقديم الشكر للجمعية على هذه المبادرة الطيبة وقام رئيس الجمعية بثوثيق هذه الزيارة في سجل الزيارات للمركز، حيث قدم شكره وتقديره لإدارة المركز على حسن الاستقبال والحفاوة وأشاد بالتعاون المشترك بين الجمعية والمركز في سبيل خدمة المرضى.