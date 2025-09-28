مستشفى القريع بني مالك يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشّن مدير مستشفى القريع بني مالك، وعضو التجمع الصحي بالطائف، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور الكادر الطبي والإداري بالمستشفى، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الموسمية.
وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع، وتشجيع المواطنين والمقيمين على أخذ اللقاح لتقليل فرص الإصابة ومضاعفات الإنفلونزا، خصوصًا لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.
وتأتي هذه المبادرة ضمن برامج وزارة الصحة الرامية إلى دعم البرامج الوقائية، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز جودة الحياة.