مستشفى القريع بني مالك يطلق حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية

دشّن مدير مستشفى القريع بني مالك، وعضو التجمع الصحي بالطائف، حملة التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية، بحضور الكادر الطبي والإداري بالمستشفى، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتعزيز الصحة العامة والوقاية من الأمراض الموسمية.