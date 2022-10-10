غدًا.. "محافظ الأحساء" يرعى مؤتمر آفاق الطب البيطري بالمملكة- التحديات والفرص

تحت رعاية الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، محافظ الأحساء، تعقد الجمعية الطبية البيطرية السعودية في جامعة الملك فيصل الثلاثاء المقبل ولمدة 3 أيام، مؤتمرها العلمي الأول بعنوان "آفاق الطب البيطري في المملكة العربية السعودية- التحديات والفرص"، في مقر الجامعة.
وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة العوامل والتحديات التي تؤثر وتهدد قطاع الثروة الحيوانية والصحة العامة في المملكة، مع التعرف على الحلول المناسبة التي تساهم في حل هذه القضايا والارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية والصحة العامة والذي من خلالها سيتحقق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية ومواكبة التطورات في مجالات الطب البيطري على الصعيدين المحلي والعالمي.
وأضاف "الشامي" أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمفهوم الصحة الواحدة، وخلق بيئة أعمال فريدة للاستثمار في مجالات الطب البيطري في المملكة، بربط الشركات المحلية والعالمية الرائدة بالمستثمرين من المنطقة عبر برامج مخصصة لاستضافة رجال الأعمال وكبار المستثمرين، وتنفيذ اجتماعات الأعمال.
ويهدف المؤتمر من خلال المعرض وورش العمل المصاحبة إلى مناقشة أحدث التوجهات العالمية في مجال الطب البيطري ومناقشة التحديات التي تواجه الصناعة وطرح الحلول، عبر متحدثين من هيئات حكومية ومنظمات وشركات ومؤسسات بحثية.
وتشمل قائمة المتحدثين في المؤتمر كلًّا من:
• الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، الرئيـس التنفيذي للمؤتمر، رئيس الجمعية الطبية البيطرية السعودية، مستشار الجمعية البيطرية العالمية عن المملكة والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
• الدكتور رافائيل لاجوينز غارسيا، رئيـس الجمعيـة البيطرية العالمية.
• الدكتور وائل محمد الديب، أستاذ الأمراض الباطنة والتشخيص الإكلينيكي والمعملي، بكلية الطب البيطري في جامعة الملك فيصل.
• الدكتور تارون كومار غالوت، أستاذ ورئيس قسم الجراحة البيطرية والأشعة، كلية MJF للعلوم البيطرية والحيوانية، رئيس تحرير مجلة ممارسة الجمال والبحوث.
• الدكتورة مها عبده العشماوي، عميدة كلية الطب البيطري بجامعة المنصـورة في جمهورية مصر العربية.
• الدكتور عادل عبدالخالق أحمد، عميد كلية الطب البيطري جامعة بدر بالقاهرة.
• الدكتور فيصل بن صالح المذن، أستاذ الوراثة وتربية الحيوان المساعد، مدير مركز أبحاث الإبل بجامعة الملك فيصل.
• الدكتور عبداالله بن محمد عسيري، نائب المدير التنفيذي لمركز الأبحاث بمستشفى الملك فيصل التخصصي.
• الدكتور إسلام محمـد سعد الدين، أستاذ أبحاث في كلية الطب البيطري، جامعة تشونجنام في كوريا الجنوبية، أستاذ مشارك الفسيولوجيا- بكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.
• الدكتور وليد بن علي الجربوع، طبيب بيطري، وحاصل على الدكتوراه في علوم الأغذية، رئيس فرع الجمعية في الرياض.
• الدكتور محمد بن أحمد حسين، الرئيس التنفيذي لشركة أليفة للتجارة، ومدير عام شركة عيادات الحيوانات الأليفة المتقدمة.
• الدكتور باسل محمد الهلالي، طبيب بيطري في وزارة البيئة والمياه والزراعة.
• الدكتور محمـد أمير الخميس، أستاذ مساعد في علم الأوبئة والإحصاء الحيوي في كلية الصحة العامة في جامعة الكويت.
• الدكتور سالم بن محمد الحجري، مدير إدارة المختبرات والبحوث في شؤون البلاط السلطاني، بسلطنة عمان.
• الدكتور شيرين عادل القزاز، أخصائية مختبرات بيطرية بوزارة شؤون البلديات والزراعة في وكالة الثروة الحيوانية بمملكة البحرين.