غدًا.. "محافظ الأحساء" يرعى مؤتمر آفاق الطب البيطري بالمملكة- التحديات والفرص

وأوضح رئيس الجمعية الأستاذ الدكتور صلاح بن عبدالعزيز الشامي، أن المؤتمر يهدف إلى مناقشة العوامل والتحديات التي تؤثر وتهدد قطاع الثروة الحيوانية والصحة العامة في المملكة، مع التعرف على الحلول المناسبة التي تساهم في حل هذه القضايا والارتقاء بقطاع الثروة الحيوانية والصحة العامة والذي من خلالها سيتحقق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية ومواكبة التطورات في مجالات الطب البيطري على الصعيدين المحلي والعالمي.