محافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، وفدًا من أعضاء مجلس الشورى من اللجان المتخصصة، برئاسة معالي عضو المجلس ثامر بن نبيل نصيف.