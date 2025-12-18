محافظ الطائف يستقبل وفدًا من أعضاء مجلس الشورى

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبدالعزيز، محافظ الطائف، اليوم، وفدًا من أعضاء مجلس الشورى من اللجان المتخصصة، برئاسة معالي عضو المجلس ثامر بن نبيل نصيف.
ونوّه سموّه خلال الاستقبال بالدور الذي يضطلع به مجلس الشورى في دعم مسيرة التنمية، من خلال التعاون مع مختلف مناطق المملكة، بما يسهم في تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة، أيدها الله.
من جانبهم، أشاد أعضاء مجلس الشورى بما اطّلعوا عليه خلال زيارتهم من تطور تنموي وخطط طموحة، أسهمت في إبراز المشروعات المنفذة بالمحافظة في مختلف القطاعات.