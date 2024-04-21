رئيس جامعة الملك خالد المكلف يطلع على سير برنامج "القيد المزدوج" للمتميزين علميًّا

اطلع رئيس جامعة الملك خالد المكلف، الدكتور سعد بن محمد بن دعجم، على سير العمل وتقارير الأداء ونتائج الطلاب المتميزين علميًّا في الثانوية العامة الملتحقين ببرنامج "القيد المزدوج والتسريع الأكاديمي" بالجامعة، الذي انطلق مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 1445هــ.
وفي التفاصيل، أكد "ابن دعجم" أهمية البرنامج انطلاقًا من دور جامعة الملك خالد الاستراتيجي في منح الفرص الاستثنائية للطلاب، وتحسين مخرجات التعلم الأساسية، والتكامل بين التعليم العام والتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي استكمالاً للجهود المبذولة من الجامعة في دعم واستقطاب الطلاب الموهوبين والمتميزين دراسيًّا.
ويهدف البرنامج إلى تمكين طلاب المرحلة الثانوية المميزين دراسيًّا من تسجيل عدد من المقررات بالمرحلة الجامعية أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية؛ وهو ما يمنحهم فرصة لتحقيق أهدافهم الأكاديمية مبكرًا من خلال التسريع الأكاديمي.
وعقد "ابن دعجم" لقاء مفتوحًا بين المسؤولين عن البرنامج والطلاب والطالبات الملتحقين به، وتمت مناقشة تجربتهم في الالتحاق بالجامعة أثناء دراستهم في المرحلة الثانوية، ووجّه بسرعة إنهاء المقررات الدراسية الجامعية، وعقد الاختبارات النهائية في المواعيد الملائمة للطلاب تبعًا لمواعيد الاختبار التحصيلي؛ حتى يتسنى للطلاب الاستعداد لها.
وشهد البرنامج تسجيل عدد من طلاب وطالبات المرحلة الثانوية المتميزين علميًّا، ويهدف إلى تعزيز التكامل التعليمي بين التعليم العام والتعليم الجامعي، وتسهيل الانتقال المرحلي بين الثانوية والجامعة من خلال المهارات المعرفية والذهنية المكتسبة، وأيضًا تنويع وتوسيع فرص التعلم، وتحسين جودة النظام التعليمي، وتسريع التخريج في المرحلة الجامعية (التسريع الأكاديمي).