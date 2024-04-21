رئيس جامعة الملك خالد المكلف يطلع على سير برنامج "القيد المزدوج" للمتميزين علميًّا

وفي التفاصيل، أكد "ابن دعجم" أهمية البرنامج انطلاقًا من دور جامعة الملك خالد الاستراتيجي في منح الفرص الاستثنائية للطلاب، وتحسين مخرجات التعلم الأساسية، والتكامل بين التعليم العام والتعليم الجامعي، مشيرًا إلى أن البرنامج يأتي استكمالاً للجهود المبذولة من الجامعة في دعم واستقطاب الطلاب الموهوبين والمتميزين دراسيًّا.