محافظة الليث تنظّم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني

احتفل أهالي محافظة الليث، الخميس، بمُناسبة اليوم الوطني الثالث والتسعين، الذي نظّمته بلدية الشواق بالواجهة البحرية بالوسقة.
وجاء ذلك بحضور محافظ الليث عمران بن حسن الزهراني، ومديري ورؤساء الإدارات الحكومية.
واتَّسم الاحتفال الوطني بالطابع الاجتماعي، ومشاركة السكان في التعبير عن مشاعر الولاء والانتماء والعطاء للوطن.
وتضمّن الحفلُ العديدَ من الفقرات والبرامج والفعاليات المتنوعة، شملت: معارض الجهات الحكومية، وركن الصقور، وركن الأسر المنتجة، والركن التراثي، ومعرض المرسم الحر، ومسرحًا للطفل.
كما شمل الحفلُ المسيرةَ البحرية لقطاع حرس الحدود، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، واستعراض الخيول، ومسيرة وطن، وعرضًا مرئيًّا، وأوبريت "نحلم ونحقق"، والعديد من اللوحات الفنية والرقصات الشعبية التي قُدمت ابتهاجًا بالوطن وتاريخه.
إلى ذلك شهد المحافظُ، وبحضور مدير التعليم الدكتور زكي الحازمي؛ احتفالَ اليوم الوطني السعودي الثالث والتسعين، في مدرسة الليث الثانوية، والذي تخلَّلتْه أنشطةٌ رياضية، ومعرضٌ فنيٌّ، وأوبريتٌ وطنيٌّ، وعرضٌ مرئيٌّ، وكلماتٌ في حب الوطن.
كما شهد احتفالُ نادي الليث الرياضي، بمناسبة اليوم الوطني، بالشراكة مع بلدية الليث في المركز الحضاري؛ العديدَ من البرامج والفعاليات الثقافية والرياضية.