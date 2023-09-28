محافظة الليث تنظّم حفلًا بمناسبة اليوم الوطني

كما شمل الحفلُ المسيرةَ البحرية لقطاع حرس الحدود، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، واستعراض الخيول، ومسيرة وطن، وعرضًا مرئيًّا، وأوبريت "نحلم ونحقق"، والعديد من اللوحات الفنية والرقصات الشعبية التي قُدمت ابتهاجًا بالوطن وتاريخه.