الطائف.. ارتفاع نسبة المباني الملتزمة بإصدار شهادة "امتثال " إلى 65%

فيما تركز الأمانة على امتثال المباني للائحة الصادرة من وزارة البلديات والإسكان انسجاماً مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، ما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة، واستدامة البيئة العمرانية، وزيادة الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال في المدينة، خاصة وأن الشهادة تصدر مجاناً، وهي صالحة لغاية 3 سنوات.