الطائف.. ارتفاع نسبة المباني الملتزمة بإصدار شهادة "امتثال " إلى 65%

أسفرت جهود أمانة محافظة الطائف لتحسين المظهر العام للمدينة عن ارتفاع نسبة المباني الملتزمة بإصدار شهادة امتثال المباني إلى 65% من جملة للمباني المستهدفة والواقعة على المحاور التجارية المستوفية للمتطلبات، تماشياً مع جهودها في معالجة مظاهر التشوه البصري بالمنشآت المعمارية، ورفع جودة البيئة العمرانية، إلى جانب مواكبة طموحات السكان في النهوض بمدينة الورد، والإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
فيما تركز الأمانة على امتثال المباني للائحة الصادرة من وزارة البلديات والإسكان انسجاماً مع الخطة الهادفة إلى توفير بيئة عمرانية آمنة تحقق متطلبات السلامة، وترتقي بجودة الحياة، ما يسهم في الوصول إلى مبانٍ نموذجية تعزز جمالية المدينة، واستدامة البيئة العمرانية، وزيادة الفرص الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال في المدينة، خاصة وأن الشهادة تصدر مجاناً، وهي صالحة لغاية 3 سنوات.
وتعالج الشهادة المخالفات التي تؤثر على مظهر المبنى والتي تنشأ بعد الإشغال، وتعالج أكثر العناصر الي تلامس حياة السكان، مثل أهمية توفير منزلقات ومواقف للأشخاص ذوي الإعاقة، وإغلاق النوافذ الكاشفة حفاظاً على خصوصية المجاورين، وتعزيز مساهمة المباني في جمالية المدينة، والمحافظة على نظافة المواقع والأرصفة، ويشمل نطاقها المباني الواقعة على المحاور التجارية والطرق الرئيسية.