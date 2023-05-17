"الشهراني" يرعى مُلتقى الربع الثاني لقيادات "صحة بيشة" لعام 2023

رعى مديرُ الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، اليوم الأربعاء، ملتقى الربع الثاني لقيادات صحة بيشة لعام 2023م، الذي ينظّم بحضور مساعدي مدير الشؤون الصحية، ومديري المستشفيات، ومشرفي القطاعات الصحية.