"الشهراني" يرعى مُلتقى الربع الثاني لقيادات "صحة بيشة" لعام 2023

رعى مديرُ الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني، اليوم الأربعاء، ملتقى الربع الثاني لقيادات صحة بيشة لعام 2023م، الذي ينظّم بحضور مساعدي مدير الشؤون الصحية، ومديري المستشفيات، ومشرفي القطاعات الصحية.
كما حضر الملتقى عددٌ من الإدارات المعنية بتفعيل الخطة السنوية لصحة بيشة خلال عام 2023م.
وشكر مديرُ صحة بيشة فالح الشهراني، الجميعَ على ما يقدمونه خلال هذه الفترة من جهود كبيرة في تحقيق الإنجازات المتواصلة والمتميزة لصحة بيشة.
وأكّد "الشهراني"، أهميةَ الملتقى وانعكاساته الإيجابية من خلال العروض المقدّمة ومشاركة جميع الحضور، إضافة إلى تفعيل التواصل الفعّال بين الإدارات، ونشر ثقافة العمل بروح الفريق الواحد.
وتضمّن اللقاءُ عرضَ تقرير عن نسب الإنجاز للمستهدفات المعتمدة بالخطة السنوية للربع الأول لهذا العام، ومناقشة التحدّيات للإنجاز في الربع الثاني، وسير مؤشرات الأداء والمشروعات التي جرى إنجازها، واستعراض تقارير الزائر السري.
وكذلك استعراض المنجزات والمبادرات المعتمدة خلال العام الماضي 2022م؛ للسير نحو تحسين جودة الخدمات الصحية بالمنطقة.
وفي الختام كُرّم عددٌ من الإدارات المتميزة في مؤشرات الأداء ومنسوبي صحة بيشة، بناء على آراء المستفيدين خلال 2022م.