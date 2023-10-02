محافظ القنفذة يُدشن الحملة الوطنية للكشف عن سرطان الثدي

دشن محافظ القنفذة محمد بن عبدالعزيز القباع، صباح اليوم الاثنين، فعاليات الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي، خلال أكتوبر الجاري، في مقر المحافظة.
جاء ذلك بحضور مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري، وفريق العمل بصحة القنفذة، والمدير التنفيذي لجمعية "لا بأس" الصحية بالقنفذة حمزة الزبيدي، كجهة داعمة لهذه الحملة، وتحت شعار "رايتك وردية".
وقال مدير صحة القنفذة الدكتور أحمد العمري لـ"سبق": إن الحملة تنطلق خلال شهر أكتوبر الجاري، وتتخلّلها العديد من البرامج والأنشطة الميدانية، وكذلك الزيارات الميدانية لعدد من الجهات للوصول للفئة المستهدفة.
وأوضح، أنه تم تشكيل فرق عمل لهذه الحملة، بمشاركة 275 متطوعاً للحملة و13 فريقاً لتنفيذ الحملة، بمحافظة القنفذة والعرضيات من خلال هذه الفرق المشكلة لإيصال الرسائل التوعوية، وتوجد عربة متنقلة مجهزة لهذه الحملة.
وأكد "العمري" ضرورة حثّ المستفيدات على أهمية الفحص المبكر الذي يجعل نسبة الشفاء من المرض عالية عند اكتشافه.
كما قدم شكره لمحافظ القنفذة على دعمه وتشجيعه للصحة بالقنفذة، وأيضاً لجمعية "لا بأس" الصحية بالقنفذة على دعمها، مشيداً بتكامل الجهات الحكومية بتعاونهم في هذه الحملة التي تستمر لمدة شهر أكتوبر الجاري للعام 2023م.