محافظ القنفذة يُدشن الحملة الوطنية للكشف عن سرطان الثدي

كما قدم شكره لمحافظ القنفذة على دعمه وتشجيعه للصحة بالقنفذة، وأيضاً لجمعية "لا بأس" الصحية بالقنفذة على دعمها، مشيداً بتكامل الجهات الحكومية بتعاونهم في هذه الحملة التي تستمر لمدة شهر أكتوبر الجاري للعام 2023م.