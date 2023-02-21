"خوجة" مهنِّئًا القيادة: يومُ التأسيس وفاءٌ واعتزازٌ بأئمّة وقادة سطروا التاريخ

وأضاف: يوم التأسيس هو يومُ وفاءٍ وفخر واعتزاز بأئمّة سطروا التاريخ، ووضعوا أولى لبنات هذا الكيان الشامخ، وبالملوك من بعدهم، الذين واصلوا مسيرة المجد وحافظوا على وحدة وعلوّ الوطن، وصولًا إلى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، اللذين رسّخا مكانة المملكة عالميًّا على الأصعدة كافة؛ لتكون في مصافّ الدول المتقدّمة.