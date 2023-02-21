"خوجة" مهنِّئًا القيادة: يومُ التأسيس وفاءٌ واعتزازٌ بأئمّة وقادة سطروا التاريخ

رفع أمين عام اتحاد المستشفيات العربية البروفيسور توفيق أحمد خوجة، التهنئةَ للقيادة الرشيدة بمناسبة ذكرى يوم التأسيس، سائلًا اللهَ تعالى أن يديم على المملكة تقدُّمَها واستقرارَها وأمنها ووحدتها، وأنْ يجزي ولاةَ أمرها كلَّ خير على الجهود التي قدّموها ويقدِّمونها لخدمة الإسلام والمسلمين في العالم.
وقال "خوجة": نستذكر في هذا اليوم نعمةَ الله علينا وعلى بلادنا، بأن هيَّأ الله لنا قيادةً حكيمة جعلت جُلَّ اهتماماتها خدمةَ الإسلام والمسلمين والحرمين الشريفين وقاصديهما الأولوية الأولى؛ حيث سطرت بلادنا، ولله الحمد، أفضلَ صور التلاحم بين أبناء هذا الوطن المعطاء والقيادة الرشيدة، أيّدها الله.
وأضاف: يوم التأسيس هو يومُ وفاءٍ وفخر واعتزاز بأئمّة سطروا التاريخ، ووضعوا أولى لبنات هذا الكيان الشامخ، وبالملوك من بعدهم، الذين واصلوا مسيرة المجد وحافظوا على وحدة وعلوّ الوطن، وصولًا إلى هذا العهد الميمون بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله، اللذين رسّخا مكانة المملكة عالميًّا على الأصعدة كافة؛ لتكون في مصافّ الدول المتقدّمة.