جلسة حوارية وطنية لـ"طلاب ربعي" بمركز الملك عبدالعزيز للحوار

وظف طلاب مدرسة ربعي بن عامر الابتدائية والمتوسطة بإسكان الخارجية التابعة لمكتب التعليم بالمعذر مهاراتهم في الحوار عبر إقامة حوارات وطنية في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ضمن برامج وفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة المنفذة في المدرسة.
وتهدف هذه الحوارات الوطنية التي أقامها طلاب مدرسة ربعي؛ ضمن جدول الزيارة للمركز إلى تنمية مواهب الطلاب وصقل شخصياتهم في فن الحوار والتعبير والتحدث، وغرس ثقافة الحوار لديهم.
واستهل الطلاب عبدالوهاب الغريب وسلطان السماعيل وفهد المطيري الحوار الوطني عبر الحديث عن أدوارهم ومسؤولياتهم تجاه الوطن الغالي، ليساهموا في تحقيق رؤية 2030، وتنمية الوطن ورقيه وازدهاره.
وتطرق الطلاب المتحاورون إلى الحديث عن مسيرة المملكة ومنجزاتها ومشروعاتها التنموية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- حتى عهد خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- وما شهدته المملكة من نهضة تنموية ورؤية طموحة.
وجال الطلاب في معرض الحوار التفاعلي عبر محطات تفاعلية يستمد الطلاب في كل منها تجربة مختلفة تساعدهم في فهم ثقافة الحوار وقيمه بأسلوب تفاعلي حديث.