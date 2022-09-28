جلسة حوارية وطنية لـ"طلاب ربعي" بمركز الملك عبدالعزيز للحوار

وظف طلاب مدرسة ربعي بن عامر الابتدائية والمتوسطة بإسكان الخارجية التابعة لمكتب التعليم بالمعذر مهاراتهم في الحوار عبر إقامة حوارات وطنية في مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، ضمن برامج وفعاليات الاحتفاء باليوم الوطني الـ92 للمملكة المنفذة في المدرسة.