بلدية البديع بالأفلاج تنشر تقريرًا مصوّرًا عن خدماتها

نشرت بلدية البديع في محافظة الأفلاج، اليوم الثلاثاء، تقريرًا مصورًا، عبر حسابها في "تويتر"، يتضمّن الخدمات التي قدّمتها وتقدّمها.
وأوضح التقرير الخدمات التي تقدّمها البلدية للمواطن والمقيم، وهيئة المرافق العامة والحدائق والساحات بكل خدماتها.
كما تضمن الخدمات المقدمة في تحسين المنظور البصري والميادين، وتجهيز وصيانة ملاعب رياضية، وتكثيف متابعة المراقبين الصحيّين للمحلّات والمطاعم.
وقال رئيس بلدية البديع المهندس عبدالله آل معدي: إن هذه الخدمات تأتي امتدادًا وترجمة للدعم الذي يلقاه قطاع البلديات من دعم سخي من حكومة المملكة العربية السعودية، تحت إشراف مباشر من وزير الشؤون البلدية، ومتابعة مستمرّة من أمين منطقة الرياض.
وقدّم شكره لجميع زملائه في أقسام بلدية البديع والفرق الميدانية في الأعمال كافة.