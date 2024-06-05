"محافظ الزلفي" يناقش وأعضاء المجلس المحلي موضوعات المسالخ ومعالجة المطبات والحُفَر بالمحافظة

وناقش المجلس حاجة المحافظة إلى عدد من المسالخ ومعالجة المطبات الصناعية وحُفَر الشوارع، وناقش المجتمعون الاستفادة من أرض المعهد العلمي القديم لتوسعة السوق التجاري، وبحث المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال التي صدر على إثرها القرارات والتوصيات اللازمة.