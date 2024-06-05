"محافظ الزلفي" يناقش وأعضاء المجلس المحلي موضوعات المسالخ ومعالجة المطبات والحُفَر بالمحافظة

ترأس محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي اليوم، الجلسة الثالثة للمجلس المحلي من دورته الثالثة والعشرين لهذا العام، بقاعة الاجتماعات بالمحافظة.
وجرى خلال الاجتماع استعراض موضوعات الجلسة السابقة وتوصياتها، علاوة على مرئيات الجهات الحكومية المعنية ولجان المجلس.
وناقش المجلس حاجة المحافظة إلى عدد من المسالخ ومعالجة المطبات الصناعية وحُفَر الشوارع، وناقش المجتمعون الاستفادة من أرض المعهد العلمي القديم لتوسعة السوق التجاري، وبحث المجلس عددًا من الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال التي صدر على إثرها القرارات والتوصيات اللازمة.
من جهة أخرى الْتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي في مكتبه بديوان المحافظة، رئيسَ مجلس إدارة الجمعية التعاونية متعددة الأغراض سعد بن عبدالرحمن الجبر وأعضاء مجلس الإدارة الجديد؛ حيث هنأهم على ثقة أعضاء الجمعية العمومية؛ مبديًا تطلعه إلى تنويع الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030م والمساهمة في التنمية الاجتماعية؛ منوهًا بجهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة السابق.
بدوره أعرب الجبر عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي على حفاوة استقباله ودعمه المستمر؛ معتبرًا توجيهاته عونًا لهم في تحقيق أهداف الجمعية.