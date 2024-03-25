أكملت عامها الـ 15.. "كبدك" تلتقي عددًا من المتبرعين في الرياض
نظمّت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك"، لقاءً تعريفيًا في الرياض، مع عدد من المتبرعين، بالتعاون مع جمعية تواصل الاجتماعي، برئاسة زياد بن نحيت، وبحضور عضو مجلس إدارة جمعية "كبدك" ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور عمر العجاجي وفهد السويكت قائد اللقاء، ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل، وعدد من الأطباء المختصين.
واستعرض أحمد التويجري مسؤول العلاقات العامة والإعلام منجزات الجمعية منذ تأسيسها عام 1430هـ، مع شرح مفصل لخدمات الجمعية.
من جانبه، قال "العجاجي": الجمعية وبتوجيهات الأمير الدكتور فيصل بن مشعل أمير منطقة القصيم ورئيس مجلس إدارة الجمعية، لها أثر كبير وملموس على العاملين والمتبرعين وهو الطاقة المحفزة والوقود الذي يجعلنا نعمل بلا ملل.
وأضاف: الجمعية منذ 15 عامًا وهي تعمل على خدمة مرضى الكبد وتذليل التحديات وإزالة العقبات أمامهم، وتعمل وفق توجهات رؤية المملكة.
من جهته، ذكر المحامي هيثم البرغش أن نظام التبرع بالأعضاء في السعودية يعد من أفضل دول العالم في ضبط الإجراءات وحماية المتبرعين والمتبرع لهم.