أكملت عامها الـ 15.. "كبدك" تلتقي عددًا من المتبرعين في الرياض

نظمّت الجمعية السعودية الخيرية لمرضى الكبد "كبدك"، لقاءً تعريفيًا في الرياض، مع عدد من المتبرعين، بالتعاون مع جمعية تواصل الاجتماعي‏، برئاسة زياد بن نحيت، وبحضور عضو مجلس إدارة جمعية "كبدك" ورئيس اللجنة الإعلامية الدكتور عمر العجاجي وفهد السويكت قائد اللقاء، ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين في وسائل التواصل، وعدد من الأطباء المختصين.