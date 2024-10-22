مستشفى القوات المسلحة في الجنوب يقيم فعاليّة اليوم العالمي للصحة النفسية

أقام قسم التثقيف الصحي بمستشفى القوات المسلحة في الجنوب، بالتعاون مع قسم الطب النفسي فعاليّة بمناسبة (اليوم العالمي للصحة النفسية) بحضور العميد طبيب هادي آل عيسى مدير الإدارة الطبية بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب، والطبيب استشاري إبراهيم آل الشيخ رئيس قسم الطب النفسي بالمستشفى، وعدد الأطباء وقسم التمريض والموظفين الصحيين.
وشملت الاحتفالية معرضًا عن الصحة النفسية ومخاطرها في بيئة العمل، وأهم الأعراض النفسية للاحتراق الوظيفي، بانخفاض مؤشر الأداء في العمل والغياب المتكرر، وفقدان الشعور بالشغف، وعدم التطلع إلى المستقبل بحماس.