مستشفى القوات المسلحة في الجنوب يقيم فعاليّة اليوم العالمي للصحة النفسية

وشملت الاحتفالية معرضًا عن الصحة النفسية ومخاطرها في بيئة العمل، وأهم الأعراض النفسية للاحتراق الوظيفي، بانخفاض مؤشر الأداء في العمل والغياب المتكرر، وفقدان الشعور بالشغف، وعدم التطلع إلى المستقبل بحماس.