عسير.. فريق طبي متخصص ومركبات إسعافية عالية التأهيل لمساندة "رحالة الجنوب"

يذكر أن الفعالية تهدف إلى التعريف بالمنطقة وإبراز الممكنات الإستراتيجية ومكامن القوة في إستراتيجية عسير من أصالة وطبيعة، وتعزيز ثقافة المشي لدى أفراد المجتمع، ونشر الوعي بأهمية الرياضة للحفاظ على الصحة، مع المحافظة على البيئة ونظافتها عند ممارسة الرياضة.