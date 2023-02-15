عسير.. فريق طبي متخصص ومركبات إسعافية عالية التأهيل لمساندة "رحالة الجنوب"

شكلت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير فريقًا طبيًّا متخصصًا لتقديم الاستشارات الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لفريق "رحالة الجنوب" ضمن فعالية المشي لمسافات طويلة "قمم وشيم"، التي تنظمها هيئة تطوير منطقة عسير.
وبيّنت "صحة عسير" أن الفريق الطبي قدم التوعية الصحية اللازمة للمشاركين، بالإضافة إلى إجراء بعض الفحوصات الطبية مثل فحص معدل السكري في الدم ومستوى ضغط الدم، وتقديم النُّصح العلمي فيما يتعلّق بالتغذية المناسبة خلال المشي، والنوم الصحي، وغيرها.
ويضمّ الفريق أطباء متخصصين وفرق تمريض ومركبات إسعافية عالية التأهيل؛ حيث يتم إجراء الفحوصات والدعم الطبي للمشاركين بشكل دوري.
يذكر أن الفعالية تهدف إلى التعريف بالمنطقة وإبراز الممكنات الإستراتيجية ومكامن القوة في إستراتيجية عسير من أصالة وطبيعة، وتعزيز ثقافة المشي لدى أفراد المجتمع، ونشر الوعي بأهمية الرياضة للحفاظ على الصحة، مع المحافظة على البيئة ونظافتها عند ممارسة الرياضة.