"الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية" تستهدف 40 قائدة كشفية بتعليم مكة

اختتمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة -ممثلة في قسم النشاط الطلابي- المرحلة الثانية من برنامج الدراسات التأهيلية للقادة الكشفيين بعنوان "الدراسة التأسيسية للشارة الخشبية للقائدات الكشفيات"، والتي أقيمت بمركز التدريب الكشفي على مدار خمسة أيام، وتأتي ضمن خطة الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 1446هـ.
استهدف البرنامج (40) قائدة كشفية؛ بهدف تدريبهن وتأهيلهن في الحركة الكشفية، والتعرف على دور قائدة الوحدة وتحديد احتياجاتها، والتخطيط لأنشطة الوحدة وفق المنهج الكشفي، وتدريب أفرادها باستخدام الطرق والأساليب والوسائل المناسبة، وقيادة الوحدة بالأسلوب المناسب والأمثل، وحل المشكلات التي تعترضها مع أفراد الوحدة بأسلوب تربوي، والتعامل مع أفراد الوحدة وفق الخصائص والاحتياجات، وتقدير العلاقة بين الكشفية والمجتمع، واستثمار الموارد المتاحة لصالح الوحدة وبرامجها.
وتناولت الدراسة عدة محاور؛ أبرزها دور ومسؤوليات مساعد قائد الوحدة واحتياجاته، وتشكيل الوحدة الكشفية، والتنظيمات الكشفية المحلية والعربية والعالمية، والطريقة الكشفية، ومفاهيم الرحلة الخلوية، وفنون الحبال، والحماية من الأذى، والطبخ الخلوي، والمناهج الكشفية، والتخطيط لنشاطات الوحدة الكشفية.