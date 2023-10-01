1260 طالبًا وطالبة من المنقطعين عن الدراسة يؤدون اختبار تحديد المستوى بالشرقية

أدى نحو 1260 طالبًا وطالبة، اختبارات تحديد المستوى الوزاري للذين لم يسبق لهم التعليم نهائيًّا أو المنقطعين ومن في حكمهم في المنطقة الشرقية اليوم الأحد، في 20 مقرًّا مجهزًا تقنيًّا في كافة مدن ومحافظات المنطقة.
وشهدت مقار الاختبارات حضورًا منظمًا؛ حيث تم تفعيل نظام الاختبار لجميع الطلاب والطالبات حسب الآليات المتبعة لتحديد المستوى قبل التمكين الدراسي من قِبَل وزارة التعليم.
وقال مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي بتعليم الشرقية المتحدث الرسمي سعيد الباحص: إن سير الاختبارات يمضي وفق ما خُطط له، وشهد انتظام الطلبة حسب الخطط المسبقة وتوزيعهم على المقرات تحت إشراف مكاتب التعليم.
وبيّن "الباحص" أن الحالات المسموح بأدائها اختبار تحديد المستوى، تشمل الطالب أو الطالبة الذي لم يسبق لهم التعليم نهائيًّا ويمتلك مهارات ومعارف أساسية، أو المنقطعين عن الدراسة لمدة 3 سنوات فأكثر، أو من انتظم في الدراسة بعد انقطاع مدته ثلاث سنوات فأكثر وتجاوز عمره السن النظامي، وبعض الحالات التي يتم دراستها في لجنة متخصصة؛ مشيرًا إلى أن ضوابط اختبار تحديد المستوى هي بلوغ الطالب أو الطالبة السن النظامية للصف المراد الالتحاق به، والطالب الذي يجتاز اختبار تحديد المستوى تنطبق عليه ضوابط السن في تحديد النظام الدراسي الذي يرغب الالتحاق به.
ولفت إلى التحاق الطالب بالدراسة بعد تحديد المستوى له مباشرة، وفي حال عدم تمكنه من الدراسة ويرغب بالالتحاق في الأعوام القادمة؛ يُجرى له اختبار تحديد مستوى في حينه؛ فيما الطالب الذي لم يجتز الاختبار المناسب لعمره فيُمنح فرصة أخرى للاختبار بالصف الأدنى، وهكذا حتى يتم تحديد الصف المناسب له في نفس العام.
وأكد "الباحص" أن التنظيم الحالي يشمل الطلبة السعوديين والمقيمين؛ موضحًا أن الطالب الذي تَقدم بقبوله في الصف الأول المتوسط، يجري اختباره في المرحلة الابتدائية، ثم تسلم نتيجته المتوسطة التي يرغب بها، كما لا يحق للطالب الاستفادة من تحديد المستوى إلا مرة واحدة خلال رحلته التعليمية.
وأفاد بأن تحديد المستوى هو نتيجة اختبار عام يقيس إلمام الطالب بالمهارات الضرورية للالتحاق بالصف الذي يناسبه، كما يخيّر الطالب في المرحلة الثانوية في المسار العام أو مسار إدارة الأعمال، ويمكن تحديد نظام الدراسة بالانتساب أو الليلي أو تعليم الكبار، كما أن اختبار تحديد المستوى للمرحلة الثانوية سيكون اليوم وغدًا؛ فيما المرحلة المتوسطة يومي الأربعاء والخميس، كما ستُرفع نتائجها للوزارة خلال 24 ساعة من اداء الاختبارات لإصدار النتائج.