1260 طالبًا وطالبة من المنقطعين عن الدراسة يؤدون اختبار تحديد المستوى بالشرقية

وبيّن "الباحص" أن الحالات المسموح بأدائها اختبار تحديد المستوى، تشمل الطالب أو الطالبة الذي لم يسبق لهم التعليم نهائيًّا ويمتلك مهارات ومعارف أساسية، أو المنقطعين عن الدراسة لمدة 3 سنوات فأكثر، أو من انتظم في الدراسة بعد انقطاع مدته ثلاث سنوات فأكثر وتجاوز عمره السن النظامي، وبعض الحالات التي يتم دراستها في لجنة متخصصة؛ مشيرًا إلى أن ضوابط اختبار تحديد المستوى هي بلوغ الطالب أو الطالبة السن النظامية للصف المراد الالتحاق به، والطالب الذي يجتاز اختبار تحديد المستوى تنطبق عليه ضوابط السن في تحديد النظام الدراسي الذي يرغب الالتحاق به.