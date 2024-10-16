"تعليم جازان" تبحث "النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة"

نظمت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان، اليوم الأربعاء، لقاءً تربويًا على مسرح الإدارة، بعنوان "النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة".
استهدف اللقاء القيادات التعليمية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والمشرفين التربويين والمشرفات.
وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، أهمية تجويد الممارسات الإدارية والفنية في المدرسة ورفع كفاءة النظام التعليمي، وتمكين المدرسة كونها وحدة تعليمية متكاملة تمتلك الموارد البشرية القادرة على تحقيق أهدافها المرسومة.
وقال: إن تمكين المدرسة بمثابة حجر الزاوية في النظم المدرسية المتفوقة، ويُعد عنصرًا حاسمًا وضروريًا لتطوير التعليم، وتحسين مستوى مخرجاته.
وأضاف أن التطوير ينبع من داخل المدرسة باعتبارها نواة التحسين حسب ظروفها واحتياجاتها؛ ما يتطلب تضافر الجهود في تقديم الدعم المخطط له والمناسب للمدرسة لتقوم بجميع ممارساتها الإشرافية ذاتيًا.
وتابع "عقدي"، قائلًا: إن التقويم المدرسي يأتي فرصة لتوجيه الأداء المدرسي في ضوء المعايير؛ لتحقيق المؤشرات الأساسية وتحسين الممارسات الإشرافية، ومساعدة المدرسة في بناء الخطط المناسبة لتجويد الأداء، بما يتضمنه من عمليات وإجراءات تقويمية ذاتية وخارجية، وما يترتب عليه من تقديم تغذية راجعة غنية وثرية عن أداء المدرسة.
كما أكد أهمية تطوير النموذج الإشرافي في إصداره الثاني؛ ليواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبرنامج تنمية القدرات البشرية.