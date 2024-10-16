"تعليم جازان" تبحث "النموذج الإشرافي في ضوء تمكين المدرسة"

وتابع "عقدي"، قائلًا: إن التقويم المدرسي يأتي فرصة لتوجيه الأداء المدرسي في ضوء المعايير؛ لتحقيق المؤشرات الأساسية وتحسين الممارسات الإشرافية، ومساعدة المدرسة في بناء الخطط المناسبة لتجويد الأداء، بما يتضمنه من عمليات وإجراءات تقويمية ذاتية وخارجية، وما يترتب عليه من تقديم تغذية راجعة غنية وثرية عن أداء المدرسة.