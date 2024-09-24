في قصر المؤسس التاريخي.. محافظ الدوادمي يرعى حفل الأهالي باليوم الوطني الـ ٩٤

يُذكر أن قصر الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، الذي احتضن هذا الاحتفال، ليس مجرد موقع تاريخي، بل رمز لمسيرة الوحدة والبناء، ليكون الاحتفال في هذا المكان تشديدًا على استمرارية الرسالة التي بدأها المؤسس، والوفاء بالوعد الذي يحمله كل مواطن نحو مستقبل أكثر إشراقًا للمملكة.