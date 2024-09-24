في قصر المؤسس التاريخي.. محافظ الدوادمي يرعى حفل الأهالي باليوم الوطني الـ ٩٤

رعى محافظ الدوادمي خالد بن محمد البابطين، احتفال أهالي الدوادمي باليوم الوطني السعودي الـ 94 بحضور وكيل أمانة الرياض لشؤون البلديات الدكتور عبدالرحمن الخريف والمسؤولين والأعيان وسط حضور كبير من الأهالي، في أجواء احتفالية كرنفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز بمقدرات ومنجزات الوطن.
وأُقيم الحفل الرسمي في قصر الملك عبدالعزيز - طيب الله ثراه - ؛ حيث شهد لحظات وطنية مؤثرة، بدأت بعزف النشيد الوطني الذي حمل مشاعر الانتماء والوحدة بين الحضور.
واستمرت الفعاليّات بسلسلة من العروض الشعبية التي أضاءت جوانب من التراث السعودي الأصيل، لتعيد الحضور إلى أجواء الأصالة والكرم التي شكلت ملامح الوطن على مر العصور.
وأُقيمت عروض مرئية تجسدت فيها إنجازات المملكة عبر التاريخ، حيث تأمل الحضور إنجازات الأجيال الماضية واستشرفوا المستقبل الواعد الذي تسعى إليه رؤية 2030. ولم تغب القصائد الشعرية عن المشهد، حيث صدحت بأبيات تمجد الأرض والقيادة والشعب.
وفي نهاية الحفل غادر الحضور وهم يحملون في قلوبهم مشاعر الفخر والعزيمة، مجددين عهد الولاء والانتماء للوطن وقادته، ومستشرفين مستقبلاً مزدهرًا يحتضن طموحات الأجيال القادمة.
يُذكر أن قصر الملك عبدالعزيز -طيّب الله ثراه-، الذي احتضن هذا الاحتفال، ليس مجرد موقع تاريخي، بل رمز لمسيرة الوحدة والبناء، ليكون الاحتفال في هذا المكان تشديدًا على استمرارية الرسالة التي بدأها المؤسس، والوفاء بالوعد الذي يحمله كل مواطن نحو مستقبل أكثر إشراقًا للمملكة.