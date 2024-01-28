ظهران الجنوب.." ضياء" تدرّب 20 معلماً ومعلمة على طريقة "برايل" للمكفوفين

اختتمت جمعية ضياء لرعاية المكفوفين بمنطقة عسير، برنامج "أساسيات طريقة برايل"، للتوعية والتثقيف بطريقة كتابة المكفوفين، والذي استهدف 20 معلماً و معلمة "، وذلك بمركز التدريب الخاص بالجمعية.
وصرح المدير التنفيذي بالجمعية المهندس عبدالله الوادعي، أن البرنامج أقيم بالتعاون مع مكتب التعليم بمحافظة ظهران الجنوب، واستهدف 20 معلماً ومعلمة وعدداً من المهتمين بالإعاقة البصرية من الجنسين، وذلك بهدف التدريب على طريقة برايل الملموسة الخاصة بفاقدي البصر.
وأوضح "الوادعي " أن البرنامج تركز على الإلمام بمهارات طريقة "برايل"، ومعرفة أساليب التدريس العلمية، وطرح العوائق التي تواجه المعلمين و المعلمات مع الطلبة المكفوفين، والتوصل للطريقة الأمثل لحلها، مشيراً إلى أن البرنامج استمر ٥ أيام؛ حيث تم مناقشة أبرز ما توصلت له التقنية لخدمة "طريقة برايل"، واستعراض أهم المشاكل والحلول التي تخدم الكفيف بالدرجة الأولى.