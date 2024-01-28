ظهران الجنوب.." ضياء" تدرّب 20 معلماً ومعلمة على طريقة "برايل" للمكفوفين

وأوضح "الوادعي " أن البرنامج تركز على الإلمام بمهارات طريقة "برايل"، ومعرفة أساليب التدريس العلمية، وطرح العوائق التي تواجه المعلمين و المعلمات مع الطلبة المكفوفين، والتوصل للطريقة الأمثل لحلها، مشيراً إلى أن البرنامج استمر ٥ أيام؛ حيث تم مناقشة أبرز ما توصلت له التقنية لخدمة "طريقة برايل"، واستعراض أهم المشاكل والحلول التي تخدم الكفيف بالدرجة الأولى.