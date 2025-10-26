"بيئة الطائف" تبحث تعزيز التنمية الزراعية مع "تعاونية بني سعد"

في خطوة لافتة، عقد مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف اجتماعًا تنسيقيًا مع الجمعية التعاونية الزراعية ببني سعد، بهدف بحث أوجه التعاون المشترك وتعزيز التنمية الزراعية بالمحافظة.
وحضر الاجتماع مدير المكتب المهندس هاني بن عبد الرحمن القاضي، ورئيس الجمعية عبد الرحمن بن حنان، ونائبه فايز القثامي.
وجرى خلال اللقاء مناقشة تنفيذ ورش عمل توعوية وبرامج موسمية تستهدف رفع كفاءة المزارعين، وتطوير الممارسات الزراعية الحديثة، بما يسهم في تحسين الإنتاجية وتعزيز الوعي الزراعي في المنطقة.
وأكد "القاضي" أن هذا التعاون يأتي في إطار توجه الوزارة نحو تمكين الجمعيات التعاونية الزراعية، وتعزيز دورها كشريك رئيسي في تحقيق التنمية الزراعية والريفية المستدامة، تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 لدعم القطاع الزراعي ورفع كفاءته الإنتاجية.