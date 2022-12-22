250 ألف طالب وطالبة يحتفون بـ"اليوم العالمي للغة العربية" بتعليم عسير

وكان الاحتفال قد شهد تكريم عدد من الشخصيات البارزة، التي تركت أثرًا كبيرًا في خدمة اللغة العربية، من أبناء الميدان التربوي في المنطقة، كما اطلع ضيوف الاحتفال على معرض الخط العربي المصاحب الذي اشتمل على أكثر من 30 لوحة، رُسمت بخطوط مختلفة من بعض الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، وبإشراف من قسم التربية الفنية، وإدارتي الإشراف والنشاط الطلابي "بنين وبنات".