تدشين جهاز الخدمات الذاتية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

وأبانت صحة بيشة، أن الخدمة ستُوفر للمراجع السرعة والخصوصية التي يتطلع إليها ويستطيع الحضور للعيادة في الوقت المحدد في الموعد أو قبل الموعد المحدد بـ45 دقيقة، والحصول على رقم انتظار ومن ثم تحويله عند الحاجة وبنفس رقم الانتظار لسحب عينات الدم وفحص البصريات والسمعيات.