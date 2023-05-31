تدشين جهاز الخدمات الذاتية بمستشفى الملك عبدالله ببيشة

دشنت صحة بيشة ممثلة بمستشفى الملك عبدالله ببيشة جهاز الخدمات الذاتية الإلكترونية الفورية للمراجعين.
وقالت صحة بيشة، إن الخدمة تُقدم دون تدخل بشري حيث يقوم المراجع بإتمام كافة معاملاته وفق سياسة إستراتيجية ينفذها مستشفى الملك عبدالله ببيشة لتقديم خدمات إلكترونية للمرضى عبر قنوات بديلة عديدة ومتاحة للجميع ذات جودة عالية وأمان وتختصر الوقت والجهد.
وأضافت صحة بيشة "يقدم الجهاز الآلي حزمة من الخدمات الفورية المهمة لمراجعي العيادات الداخلية والخارجية ومركز التأهيل الطبي بالإضافة لمركز السكري والغدد الصماء بالمستشفى عبر إدخال رقم الهوية الوطنية أو رقم الملف الطبي".
وأبانت صحة بيشة، أن الخدمة ستُوفر للمراجع السرعة والخصوصية التي يتطلع إليها ويستطيع الحضور للعيادة في الوقت المحدد في الموعد أو قبل الموعد المحدد بـ45 دقيقة، والحصول على رقم انتظار ومن ثم تحويله عند الحاجة وبنفس رقم الانتظار لسحب عينات الدم وفحص البصريات والسمعيات.