"المساحة الجيولوجية" تُطلق تقريرها الأول للمسؤولية الاجتماعية

وقال "أبا الخيل"، اليوم الثلاثاء: إن ذلك بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستجابة لقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد والقاضي بأن يكون يوم الثالث والعشرين من شهر مارس، كل عام، يومًا للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.