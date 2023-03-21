"المساحة الجيولوجية" تُطلق تقريرها الأول للمسؤولية الاجتماعية

أعلن الناطق الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل، إطلاق تقرير المسؤولية الاجتماعية الأول للهيئة، بعد غد الخميس، بعنوان "20 عامًا من الأثر المجتمعي".
وقال "أبا الخيل"، اليوم الثلاثاء: إن ذلك بهدف المساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستجابة لقرار مجلس الوزراء في هذا الصدد والقاضي بأن يكون يوم الثالث والعشرين من شهر مارس، كل عام، يومًا للمسؤولية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.
وأضاف: التقرير يسلّط الضوء على الجهود التي دأبت الهيئة منذ إنشائها، على المساهمة الفاعلة في مختلف مجالات التعاون المجتمعي فيما بينها، وبين الجهات ذات العلاقة وكذلك مع المجتمع.
وأشار "أبا الخيل" إلى أن فريقًا من المتقاعدين والممارسين على رأس العمل بالهيئة، أسهموا في جمع المعلومات والبيانات بموثوقية عالية.