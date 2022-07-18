"خيرية صعوبات التعلم" و"فريق 2030" توقعان مذكرة تفاهم

وثمن كل الجهود المخلصة في سبيل زيادة وتميز الخدمات التي تقدمها الجمعية، وتحسين مستوى جودتها وتطويرها وتحفيزها بشكلٍ متكامل ومتجانس وفعَّال، ومرحِّبًا بكل فئات المجتمع من أجل المشاركة في الرسالة التربوية التي تعمل؛ لتحقيق طلبات وتطلعات أفراد المجتمع بإخلاص وجد وتشجيع مستمر للعمل بروح الفريق الواحد.