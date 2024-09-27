مركز تاريخ عسير بجامعة الملك خالد يُنظِّم سلسلة فعاليات بمناسبة اليوم الوطني الـ94

وضمن برامج المركز للاحتفال باليوم الوطني، أقيمت أمس الأول الأربعاء ندوة تاريخية بالتعاون مع دارة الملك عبدالعزيز، شهدها وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الأستاذ الدكتور حامد بن مجدوع القرني، وحملت عنوان "اليوم الوطني.. مسيرة تاريخية ومستقبل مشرق"، وشارك فيها نخبة من منسوبي الجامعة، وهيئة تطوير منطقة عسير، وأدارها عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ والآثار في الجامعة الدكتور علي بن صالح العمري. وخلال الندوة استعرض عضو هيئة التدريس بقسم التاريخ والآثار الدكتور محمد المالكي عبر ورقته العلمية محور "التاريخ الوطني والمسيرة الملكية"، وتحدث وكيل عمادة البحث والدراسات العليا للبحث والابتكار الدكتور محمد القحطاني عن محور "الإنجازات التنموية"، واستعرض مستشار رئيس الجامعة والمشرف العام على الإدارة العامة للاتصال المؤسسي والمتحدث الرسمي لجامعة الملك خالد، الأستاذ الدكتور مفلح القحطاني، اهتمام السعودية بالثقافة والتراث، وتناولت بالحديث عميدة كلية علوم الحاسب، الدكتورة أريج العسيري، محور "الرؤية المستقبلية".