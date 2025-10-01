الأحد المقبل.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لجمعية الرضاعة الطبيعية بالرياض

ويهدف الملتقى العلمي، الذي يأتي امتداداً للمؤتمر الدولي الأول الذي انعقد عام 2023، إلى إلقاء الضوء على المستجدات في طب الرضاعة الطبيعية وما يعنى بالممارسين من تحديثات وأنظمة تتعلق بالرضاعة الطبيعية، إضافة إلى رفع الوعي لدى الممارسين الصحيين بأهمية الرضاعة الطبيعية؛ إذ يشكّل الممارس الصحي ما نسبته 20% من التأثير السلبي على الرضاعة، ويتمثل ذلك في إعطاء نصائح لا تستند إلى براهين طبية مثبتة، كإيقاف الرضاعة لأسباب غير مبررة، أو من خلال التسويق للحليب الصناعي.