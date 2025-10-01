الأحد المقبل.. انطلاق المؤتمر الدولي الثاني لجمعية الرضاعة الطبيعية بالرياض

ينطلق يوم الأحد المقبل في الرياض المؤتمر الدولي الثاني لجمعية الرضاعة الطبيعية، بمشاركة نخبة من المختصين في طب الرضاعة من المملكة العربية السعودية ودول الخليج ومصر والأردن وماليزيا وأمريكا ودول أوروبية، ويستمر خلال الفترة من (5 – 7) أكتوبر 2025.
ويهدف الملتقى العلمي، الذي يأتي امتداداً للمؤتمر الدولي الأول الذي انعقد عام 2023، إلى إلقاء الضوء على المستجدات في طب الرضاعة الطبيعية وما يعنى بالممارسين من تحديثات وأنظمة تتعلق بالرضاعة الطبيعية، إضافة إلى رفع الوعي لدى الممارسين الصحيين بأهمية الرضاعة الطبيعية؛ إذ يشكّل الممارس الصحي ما نسبته 20% من التأثير السلبي على الرضاعة، ويتمثل ذلك في إعطاء نصائح لا تستند إلى براهين طبية مثبتة، كإيقاف الرضاعة لأسباب غير مبررة، أو من خلال التسويق للحليب الصناعي.
وتصاحب المؤتمر 12 ورشة عمل موجّهة للوالدين، تهدف إلى رفع الوعي حول الرضاعة الطبيعية من خلال التطرق إلى المواضيع المهمة التي تحتاجها الأسرة، خصوصاً الأمهات في مشوار الرضاعة.
من جانبها، أكدت الدكتورة فاطمة الجعوان – رئيسة مجلس إدارة جمعية الرضاعة الطبيعية – أن المؤتمر الدولي الثاني للجمعية سيشهد الإعلان عن حزمة من المبادرات النوعية، منها: تطبيق تعليم ذاتي عن الرضاعة الطبيعية، ومبادرة "غذاء من حب"، التي ستشمل إقامة دورات تفاعلية، وإطلاق مركز استشارات، وتعيين سفراء للرضاعة الطبيعية لزيارة المستشفيات.
وأضافت الجعوان أنه، وعلى هامش المؤتمر، سيتم تكريم الأمهات اللاتي أرضعن أطفالهن حولين كاملين للمرة الثالثة، استمراراً لتكريمهن كل ستة أشهر في فترتين سابقتين، إلى جانب تكريم المرشدات الحاصلات على دورة "مرشدات رضاعة طبيعية"، واللاتي أثبتن جدارتهن بالأثر الملموس في المجتمع من خلال دعم عدد كبير من الأمهات في التغلب على صعوبات بداية مشوار الرضاعة.
والجدير بالذكر أن جمعيات الرضاعة الطبيعية في دول الخليج ومصر والأردن ستشارك في المؤتمر، إلى جانب المركز العالمي للرضاعة الطبيعية ومقره في الولايات المتحدة، وهو المركز الذي يمنح شهادة "استشاري رضاعة" حول العالم.
يُذكر أن جمعية الرضاعة الطبيعية جمعية غير ربحية انطلقت عام 1441هـ في كافة مناطق المملكة، وتعد أول جمعية متخصصة في هذا المجال، وتهدف إلى تعزيز الرضاعة الطبيعية وتمكين الأمهات منها، إضافة إلى تدريب وتأهيل الكادر الصحي، وإجراء الأبحاث والدراسات من خلال برامج نوعية وشراكات استراتيجية.