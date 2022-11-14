أمير القصيم يطلق الفيديو الترويجي لفعاليات "ملتقى الاستثمار"

كما اطلع أمير القصيم خلال إطلاق الفيديو الترويجي على برنامج الملتقى وما يحتويه من برامج متنوعة والتي من أهمها الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع رؤية السعودية 2030، بالاضافة إلى آفاق ومستقبل الاستثمار في المملكة ،والموارد والإمكانات والبنى التحتية في منطقة القصيم ، وواقع الاستثمار بالقصيم من وجهة نظر المستثمر ، بالإضافة إلى رحلة الاستثمار والتسهيلات الاستثمارية بمنطقة القصيم، وممكنات ومحفزات نمو الاستثمار واستدامة الأعمال.