أمير القصيم يطلق الفيديو الترويجي لفعاليات "ملتقى الاستثمار"

أطلق الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، اليوم في مكتبه بمقر الإمارة، الفيديو الترويجي لفعاليات ملتقى الاستثمار بالقصيم.
وينطلق الملتقى الأربعاء المقبل بمشاركة عدد من المنشآت الحكومية، وصانعي القرار في ثمانية قطاعات حيوية، وتشرف عليه إمارة منطقة القصيم بالشراكة مع أمانة المنطقة، ويستمر ثلاثة أيام في مركز الملك خالد الحضاري بمدينة بريدة.
و أكد أمير القصيم أهمية الملتقى في تعزيز منهجية التطوير في جوانب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياحية وإبراز إمكانات منطقة القصيم وميزاتها النسبية، من أجل خلق بيئة استثمارية جاذبة ترتكز على جودة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة .
وأشار بأن الملتقى يأتي تماشياً مع رؤى وتوجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- واهتمامها بتنويع الاقتصاد الوطني من خلال مجموعة من البرامج التنموية، من بينها تشجيع الاستثمار وتمكين المستثمرين و الوصول إلى الفرص الاستثمارية لتحقيق مزيد من النمو الاقتصادي والتنمية المتوازنة الشاملة والمستدامة.
كما اطلع أمير القصيم خلال إطلاق الفيديو الترويجي على برنامج الملتقى وما يحتويه من برامج متنوعة والتي من أهمها الاتجاهات المستقبلية للاستثمار بالمملكة من واقع رؤية السعودية 2030، بالاضافة إلى آفاق ومستقبل الاستثمار في المملكة ،والموارد والإمكانات والبنى التحتية في منطقة القصيم ، وواقع الاستثمار بالقصيم من وجهة نظر المستثمر ، بالإضافة إلى رحلة الاستثمار والتسهيلات الاستثمارية بمنطقة القصيم، وممكنات ومحفزات نمو الاستثمار واستدامة الأعمال.
كما تعرف على الجولة السياحية الاستثمارية للملتقى والتي سيتخللها ثلاثة مسارات، بمشاركة عدد من المنشآت الحكومية والشركات المتخصصة وصانعي القرار.