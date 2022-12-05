"الأمانة" و"التعليم" بالطائف يطلقان اليوم العالمي للتطوع بمشاركة الصحة وعون الخيرية

وفي هذا الجانب، أوضحت الأمانة أنها عملت على توسيع نطاق الفرص التطوعية التي تأتي لتعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية، بالعمل على زيادة الغطاء النباتي، والمحافظة على البيئة؛ ومعالجة التشوهات البصرية والرقابة المجتمعية وكذلك المسارات الأربعة التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤكدةً أنها أطلقت العديد من الفرص التطوعية المهتمة بذلك من خلال البوابة الوطنية للتطوع؛ ليشارك المتطوعون من أبناء وبنات الطائف فيها لتعزيز برامج الرقابة المجتمعية.