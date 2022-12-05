"الأمانة" و"التعليم" بالطائف يطلقان اليوم العالمي للتطوع بمشاركة الصحة وعون الخيرية

أطلقت أمانة محافظة الطائف بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع فعاليات "اليوم العالمي للتطوع"، بمشاركة إدارة التعليم بالطائف، والشؤون الصحية، وجمعية العون الخيرية، ومركز التأهيل الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي التفاصيل، تهدف الفعاليات إلى تعزيز قيم العمل التطوعي ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لتمكين المتطوعين والمتطوعات من أبناء المحافظة من المشاركة في منظومة البناء والتنمية، من خلال الأنشطة والفعاليات والبرامج التي تشهدها الطائف.
وانطلق الملتقى التطوعي (إضاءات 3 ) بمبنى البيئة والإنسان بمنتزه الردف، حيث شمل العديد من البرامج والدورات التطوعية الهادفة، وسط حضور كثيف من الزوار.
وجرى خلال الملتقى تكريم المتطوعين والمتطوعات من الفرق التطوعية وشركاء النجاح تقديراً لمشاركتهم الفاعلة في المبادرات والأنشطة البلدية المقامة.
وفي هذا الجانب، أوضحت الأمانة أنها عملت على توسيع نطاق الفرص التطوعية التي تأتي لتعزيز المشاركة والمسؤولية المجتمعية، بالعمل على زيادة الغطاء النباتي، والمحافظة على البيئة؛ ومعالجة التشوهات البصرية والرقابة المجتمعية وكذلك المسارات الأربعة التي حددتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤكدةً أنها أطلقت العديد من الفرص التطوعية المهتمة بذلك من خلال البوابة الوطنية للتطوع؛ ليشارك المتطوعون من أبناء وبنات الطائف فيها لتعزيز برامج الرقابة المجتمعية.
وبيّنت الأمانة أنها تهدف من خلال سلسلة المبادرات إلى نشر ثقافة التطوع وتمكين المجتمع من ممارستها عبر الحملات التطوعية.