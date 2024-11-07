اختتام المرحلة النهائية لمسابقة "خيركم الكبرى" للقرآن الكريم

يذكر أن المسابقة في مرحلتها النهائية أقيمت على مدى أسبوع؛ حيث خصص كل يوم لفرع من فروع القرآن الكريم الأربعة المتمثلة في 5 أجزاء، و10 أجزاء، و20 جزءًا، وكامل القرآن الكريم. وقد تنوعت أعمار المشاركين، ففي حين كان أكبرهم في العقد الخامس من العمر، لم يتجاوز أصغرهم الـ 11 عامًا.