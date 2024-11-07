اختتام المرحلة النهائية لمسابقة "خيركم الكبرى" للقرآن الكريم

اختتمت جمعية "خيركم" لتعليم القرآن وتحفيظه بمنطقة مكة، اليوم الخميس، المرحلة النهائية من مسابقة خيركم الكبرى في موسمها الثاني والمخصصة لطلاب الجمعية من المتقنين لفروع القرآن الكريم وذوي الصوت الجميل.
وقال رئيس "خيركم" المهندس عبدالعزيز حنفي: إنه تقدم للمسابقة فور الإعلان عنها منتصف شهر سبتمبر الماضي، أكثر من 2000 طالب من حلقات القرآن الكريم في جدة.
وأضاف: شهدت المسابقة والتي يبلغ مجموع جوائزها 65 ألف ريال، تنافسًا كبيرًا بين المشاركين المتأهلين والبالغ عددهم 66 طالبًا.
يذكر أن المسابقة في مرحلتها النهائية أقيمت على مدى أسبوع؛ حيث خصص كل يوم لفرع من فروع القرآن الكريم الأربعة المتمثلة في 5 أجزاء، و10 أجزاء، و20 جزءًا، وكامل القرآن الكريم. وقد تنوعت أعمار المشاركين، ففي حين كان أكبرهم في العقد الخامس من العمر، لم يتجاوز أصغرهم الـ 11 عامًا.