مسؤولون موريتانيون يثمّنون مساعدةَ المملكة للمتضرّرين من السيول

ثمّن الحاكمُ المساعد لمقاطعة "بوكي" الموريتانية، يحفظ ولد محمد محمود؛ جهودَ المملكة العربية السعودية الإنسانية من إسهامات خيرية ومساعدات إنسانية للمتضرّرين من الكوارث والأزمات.
جاء ذلك لدى مشاركته في برنامج توزيع السلال الغذائية، الذي نفّذه مكتب الندوة العالمية لصالح مئات الأسر المتضرّرة في منطقة "بوكي"، التي ضربتْها السيول والفيضانات في فصل الخريف.
وأكّد "يحفظ" أهميةَ هذه السلال الغذائية في دعم الأسر المحتاجة، والذين تعرّضوا لخسائر مادية نتيجة للسيول والأمطار، مشيدًا في هذا الصدد بجهود الندوة العالمية والمبادرات التي نفذتها لصالح الموريتانيين في العديد من المجالات بمناطق مختلفة من البلاد.
من جهة أخرى ثمّن عمدةُ بلدية "بوكي"، با آدم موسى، دعمَ الندوة للفئات المحتاجة من المواطنين؛ للتخفيف عنهم من وطأة آثار السيول التي عرفتْها البلدية خلال موسم الأمطار.
وبدوره قال مدير مكتب الندوة العالمية في موريتانيا محمد الإمام أعمر أحمد: إن هذه التوزيعات تعدّ المرحلة الأولى من برامج الدعم التي تنظّمها الندوة في إطار السعي إلى تكثيف جهود العمل الخيري لمؤازرة الضعفاء والمحتاجين.
ونوّه إلى دور السلطات الموريتانية في التعاون مع مكتب الندوة في مختلف الأنشطة التي ينفّذها في البلاد.