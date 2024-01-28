مسؤولون موريتانيون يثمّنون مساعدةَ المملكة للمتضرّرين من السيول

وأكّد "يحفظ" أهميةَ هذه السلال الغذائية في دعم الأسر المحتاجة، والذين تعرّضوا لخسائر مادية نتيجة للسيول والأمطار، مشيدًا في هذا الصدد بجهود الندوة العالمية والمبادرات التي نفذتها لصالح الموريتانيين في العديد من المجالات بمناطق مختلفة من البلاد.