"منازل" تعقد ورشة "جودة الحياة" لتقديم خدمات الصيانة المتكاملة للأسر الأشد حاجة بعسير

انطلقت أعمال "ورشة جود الحياة" المتنقلة لتحسين جودة حياة الأسر الأشد حاجة عبر تقديم خدمات الصيانة والترميم لمنازلهم، والتي تشمل الكهرباء، التكييف، الأبواب والنوافذ، السباكة والصرف، التشققات والدهان، المطابخ، العزل المائي .
وصرّح المدير التنفيذي لجمعية منازل بمنطقة عسير إسماعيل آل بدوي، بأنّ الورشة تعمل على تلبيّة احتياجات الأسر الأشد حاجة، وتقديم خدمات متكاملة لها.
وقال إن الورشة تهدف إلى الوصول إلى المناطق الطرفية والمكوث فيها لفترات طويلة، موجهًا الشكر للقائمين على هذه المبادرة والعاملين بها، مع تقديم شكر خاص للشيخ عبدالله الثميري مدير مستشفى أبها الخاص لدعمه السخي في إنشاء الورشة المتنقلة التي تخدم شريحة كبيرة من الأسر الأشد حاجة.