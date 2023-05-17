"منازل" تعقد ورشة "جودة الحياة" لتقديم خدمات الصيانة المتكاملة للأسر الأشد حاجة بعسير

وقال إن الورشة تهدف إلى الوصول إلى المناطق الطرفية والمكوث فيها لفترات طويلة، موجهًا الشكر للقائمين على هذه المبادرة والعاملين بها، مع تقديم شكر خاص للشيخ عبدالله الثميري مدير مستشفى أبها الخاص لدعمه السخي في إنشاء الورشة المتنقلة التي تخدم شريحة كبيرة من الأسر الأشد حاجة.