متطوعو "بيئة العاصمة المقدسة" يشاركون في مبادرة سقيا ضيوف الرحمن

وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني أن المكتب يُسهم بعديد المبادرات التطوعية في شهر رمضان المبارك ومنها مبادرة "سقيا ضيوف الرحمن"؛ إذ يبدي أعضاء هذه الفرق سعادتهم بالشرف العظيم الذي يحظون به، معتبرين أن خدمة ضيوف الرحمن وسامًا على صدورهم، لأنهم يتركون أثرًا إيجابيًا بخدمات يُسعد بها الآخرون.