متطوعو "بيئة العاصمة المقدسة" يشاركون في مبادرة سقيا ضيوف الرحمن

شاركت الفرق التطوعية بمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة في مبادرة توزيع المياه على زوار مَسْجِد أم المؤمنين عَائِشَة (مَسْجِد ٱلتَّنْعِيْم).
وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة المهندس أحمد بن عبدالله القرني أن المكتب يُسهم بعديد المبادرات التطوعية في شهر رمضان المبارك ومنها مبادرة "سقيا ضيوف الرحمن"؛ إذ يبدي أعضاء هذه الفرق سعادتهم بالشرف العظيم الذي يحظون به، معتبرين أن خدمة ضيوف الرحمن وسامًا على صدورهم، لأنهم يتركون أثرًا إيجابيًا بخدمات يُسعد بها الآخرون.
وأكَّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة بالإنابة المهندس وليد بن إبراهيم آل دغيس حرص الإدارات ومكاتب الوزارة بمحافظات منطقة مكة المكرمة على تنفيذ المبادرات التطوعية في شهر الخير.
أضاف: "هناك إقبال كبير جدًا من الشباب والشابات للظفر بالفرص التطوعية المتاحة في منصة العمل التطوعي التي تهدف إلى تقليل المسافات بين الجهات المعنية والمتطوعين في التسجيل في الفرص وحصر وتوثيق ساعات العمل للمتطوعين المشاركين عبر المنصة، والجميع يسعى للمشاركة في تحقيق رؤية وطن طموح وفي الوصول إلى مليون متطوع في عام 2030".
يُذكر أن مسجد التنعيم أو مسجد السيدة عائشة يقع في الجزء الغربي من مكة المكرمة على مسافة سبعة كيلومترات عن الحرم المكي الشريف، ومنه يحرم أهالي مكة للعمرة.
واكتسب شهرته من كونه بُني في الموضع الذي أحرمت منه أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر بالعمرة في حجة الوداع السنة التاسعة للهجرة.