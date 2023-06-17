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استعدادًا لعيد الأضحى.. "الصنعاء" يتفقد أسواق النفع العام والمسالخ بمدينة الرياض
أكد أهمية الرقابة وأشاد بحرص الوزارة على خدمة المستفيد على أكمل وجه
تفقّد مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض المهندس خالد الصنعاء، والمختصون بالفرع اليوم عددًا من أسواق النفع العام والمسالخ بمدينة الرياض.
يأتي ذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك لهذا العام 1444هـ للتأكد من جاهزية أسواق النفع العام والمسالخ لخدمة المستفيدين على الوجه المطلوب.
وتخضع أسواق النفع العام والمسالخ للرقابة والإشراف والمتابعة من قِبل المختصين بفرع الوزارة بمنطقة الرياض، ويعمل الفرع على تنظيم أسواق المواشي والمسالخ لتسهيل خدمة المستفيد.
وشدد المهندس "الصنعاء" على أهمية متابعة الرقابة على أسواق النفع العام والمسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بدور الوزارة في الإشراف على أسواق النفع العام والمسالخ، ومثمنًا ما توليه الوزارة من اهتمام وحرص على خدمة المستفيد على أكمل وجه.