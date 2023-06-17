استعدادًا لعيد الأضحى.. "الصنعاء" يتفقد أسواق النفع العام والمسالخ بمدينة الرياض

وشدد المهندس "الصنعاء" على أهمية متابعة الرقابة على أسواق النفع العام والمسالخ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، مشيدًا بدور الوزارة في الإشراف على أسواق النفع العام والمسالخ، ومثمنًا ما توليه الوزارة من اهتمام وحرص على خدمة المستفيد على أكمل وجه.