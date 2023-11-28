في مرحلتها الثانية.. زراعة أكثر من 50 شجرة صندل في محافظة صامطة بجازان

من جهته، ثمّن محافظ صامطة الدكتور حزام بن قبلان بن جديع، جهود الهيئة في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل ذات المردود الاقتصادي الجيد، وعبّر عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل ‏لمثل هذه الجهود، وحرصه الدائم على متابعة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وفقًا لرؤية السعودية 2030.