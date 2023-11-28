في مرحلتها الثانية.. زراعة أكثر من 50 شجرة صندل في محافظة صامطة بجازان

قام مدير عام هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان المهندس ظافر بن عايض الفهاد، وبحضور محافظ صامطة الدكتور حزام بن قبلان بن جديع، بزراعة أكثر من 50 شجرة صندل في المحافظة بالمرحلة الثانية، بعد تدشين أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز للمرحلة الأولى من زراعة أشجار العود والصندل في وقت سابق.
وأوضح "الفهاد" حرص الهيئة على دعم المزارعين بمنطقة جازان، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم، وبذل كل الجهد للاهتمام بما يدعم مستهدفات رؤية السعودية ٢٠٣٠.
من جهته، ثمّن محافظ صامطة الدكتور حزام بن قبلان بن جديع، جهود الهيئة في تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل ذات المردود الاقتصادي الجيد، وعبّر عن شكره وتقديره لأمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز على دعمه المتواصل لمثل هذه الجهود، وحرصه الدائم على متابعة هذه المشاريع التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وفقًا لرؤية السعودية 2030.