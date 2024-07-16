وكيل وزارة البيئة للبحث والابتكار يزور منطقة جازان

زار وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للبحث والابتكار الدكتور عبدالعزيز بن مالك المالك، اليوم الثلاثاء، منطقة جازان، يرافقه فريق من الخبراء والمعنيين بالوزارة.
وتهدف الزيارة إلى تطوير مسار البحث والابتكار لإدارة رسوبيات السدود في المملكة، من خلال الاطلاع على أبرز السدود في منطقة جازان مع الجهات ذات العلاقة، بإدارة رسوبيات السدود.
كما تهدف إلى التعرف على جهود مواجهة هذا التحدي، وفهم ودراسة الممكنات البحثية المطلوبة لإدارة رسوبيات السدود في المملكة، بما يسهم في تعظيم الاستفادة منها.
والتقى "المالك"، خلال الزيارة، مع رئيس جامعة جازان الدكتور محمد أبو راسين، وفريق عمل الجامعة؛ لمناقشة أوجه التعاون الممكنة في مجالات البحث والابتكار لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، وتحدي رسوبيات السدود.