نائب "المفتي العام" يرفع التهنئةَ للقيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني للمملكة الــ93

رفع نائبُ المفتي العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ أسمى التهاني وأصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ93 لتوحيد المملكة العربية السعودية، مؤكّدًا أن هذه المناسبةَ عزيزةٌ على قلب كل مواطن سعودي يعتزّ بوطنه وقيادته التي أسست لبناء دولة حضارية ذات إرث تاريخي شامخ البنيان.