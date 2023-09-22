نائب "المفتي العام" يرفع التهنئةَ للقيادة الرشيدة بذكرى اليوم الوطني للمملكة الــ93

رفع نائبُ المفتي العام للشؤون التنفيذية المشرف العام على مكتب سماحة مفتي عام المملكة، الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد؛ أسمى التهاني وأصدق التبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ93 لتوحيد المملكة العربية السعودية، مؤكّدًا أن هذه المناسبةَ عزيزةٌ على قلب كل مواطن سعودي يعتزّ بوطنه وقيادته التي أسست لبناء دولة حضارية ذات إرث تاريخي شامخ البنيان.
وقال في تصريح صحفي بهذه المناسبة: إن ذكرى اليوم الوطني للمملكة هي تذكير بقصة الكفاح التي كان بطلها وقائدها الملك عبدالعزيز، طيب الله ثراه، لتوحيد هذا الكيان الشامخ، ولبناء دولة حضارية أضحت منارةً لنشر العلم والمعرفة وتوحيد الجزيرة العربية التي كانت تعيش حالةً من الفوضى والجهل إلى أن تكون دوحة في الأمن والأمان، ومنارة في نشر العلم وخدمة الإسلام والمسلمين بالعالم.
ولفت "العواد" إلى أن يوم الوطن هو تذكير بنعمة توحيد هذه البلاد المباركة التي خدمت العالم الإسلامي، واعتنت بالحرمين الشريفين وقاصديهما، وأرست دعائم الأمن والأمان في ربوع الجزيرة العربية، هي من النعم العظيمة التي تحتاج دائمًا إلى شكر، والشكر يكون بالعمل الجادّ والمثمر لبناء الوطن والمحافظة على مقدراته ومكتسباته.
وأشاد الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد بما تشهده المملكة في هذا العهد الميمون من تطوّر كبير في مختلف المجالات، هو بفضل الله ثم بجهود القيادة الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل توفير أسباب الحياة الكريمة لمواطنيها، داعيًا الله القدير أن يديم على المملكة نعمة الأمن والتقدم والازدهار في ظلّ القيادة الرشيدة.