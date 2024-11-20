"منصور بن سعد" يشهد ختام برنامج الوعي المالي لطلاب وطالبات مركز البيضاء بمكة المكرمة

واستعرضت حنان الزهراني مدير البرامج والمشاريع في الجمعية الأرقام التي تحققت منذ تأسيس الجمعية وحتى نهاية شهر أكتوبر 2024 حيث بلغ عدد القرى المستفيدة من البرامج 21 قرية وبلغ عدد الدورات التطويرية 75 دورة فيما بلغ عدد البرامج والمسرعات 162 برنامجًا وبلغ عدد المستفيدين من البرامج 9350 مستفيدًا تقريبًا وعدد المتطوعين 950 متطوعًا ووصلت عدد الساعات التطوعية إلى 3463 ساعة، مشيرةً إلى أن مسارات البرامج والمشروعات تضمنت خمسة مسارات هي: الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة والتعزيز التعليمي والتعزيز الصحي والتمكين الاقتصادي والتعزيز القيمي والمهاري.