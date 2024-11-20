"منصور بن سعد" يشهد ختام برنامج الوعي المالي لطلاب وطالبات مركز البيضاء بمكة المكرمة

شهد الأمير منصور بن سعد بن فرحان آل سعود الأمين العام المساعد لمؤسسة الملك فيصل الخيرية، ختام برنامج "الوعي المالي"، الذي نفذته جمعية البيضاء للتنمية بالتعاون مع مؤسسة الملك فيصل.
وتجول الأمير منصور في بداية الحفل على الأركان التعريفية للبرنامج، واستمع إلى تعريفات وشروحات من قِبل الطلاب والطالبات عن البرنامج. ثم بدأ بعد ذلك الحفل الخطابي بالسلام الملكي، ثم القرآن الكريم، ألقى بعدها المدير التنفيذي لجمعية البيضاء للتنمية عدنان الصحفي كلمة رحب فيها براعي الحفل والضيوف.
أشاد "الصحفي" خلال كلمته بدعم مؤسسة الملك فيصل الخيرية لبرامج الجمعية في مسار التعليم ومسار الاستثمار الاجتماعي، مشيرًا إلى أن برنامج الوعي المالي يهدف إلى نشر الوعي المالي في المجتمع، وتفعيل ثقافة الادخار لدى الأطفال وتعليمهم مهارات وأساسيات وأدوات التعامل مع المال وطرق وأساليب إدارة المال بهدف تحسين السلوكيات المالية لدى أطفال مركز البيضاء.
واستعرضت حنان الزهراني مدير البرامج والمشاريع في الجمعية الأرقام التي تحققت منذ تأسيس الجمعية وحتى نهاية شهر أكتوبر 2024 حيث بلغ عدد القرى المستفيدة من البرامج 21 قرية وبلغ عدد الدورات التطويرية 75 دورة فيما بلغ عدد البرامج والمسرعات 162 برنامجًا وبلغ عدد المستفيدين من البرامج 9350 مستفيدًا تقريبًا وعدد المتطوعين 950 متطوعًا ووصلت عدد الساعات التطوعية إلى 3463 ساعة، مشيرةً إلى أن مسارات البرامج والمشروعات تضمنت خمسة مسارات هي: الاستقرار الأسري وتحسين جودة الحياة والتعزيز التعليمي والتعزيز الصحي والتمكين الاقتصادي والتعزيز القيمي والمهاري.
وألقى الأمير منصور بن سعد كلمة أشاد فيها بالبرنامج وما تضمنه من وعي مالي لأبناء وبنات مركز البيضاء، مشيرًا إلى حرص مؤسسة الملك فيصل الخيرية على دعم التعليم والبحث العلمي وتشجيع الباحثين وتقديم المنح الدراسية للطلاب والطالبات، لافتًا إلى أن القطاع غير الربحي في المملكة له جهود كبيرة في تعزيز ودعم التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية وذلك وفقًا لرؤية المملكة 2030.
بعد ذلك كرّم الأمير منصور والمدير التنفيذي للجمعية المشاركين في تنفيذ البرنامج. وفي نهاية الحفل، قدم هدية تذكارية للمدير التنفيذي للجمعية عدنان الصحفي.