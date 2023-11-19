"مشاة وهايكنج جازان" تنظم مبادرة "جازان تمشي" بمركز الحكامية

نظمت جمعية مشاة وهايكنج جازان، اليوم الأحد، مبادرة "جازان تمشي"، في ممشى حديقة المضايا، بجوار مبنى البلدية بمركز الحكامية، بمشاركة أكثر من 100 مشارك ومشاركة من مختلف فئات المجتمع، للمشي لمسافة ثلاثة كيلومترات.