"مشاة وهايكنج جازان" تنظم مبادرة "جازان تمشي" بمركز الحكامية

نظمت جمعية مشاة وهايكنج جازان، اليوم الأحد، مبادرة "جازان تمشي"، في ممشى حديقة المضايا، بجوار مبنى البلدية بمركز الحكامية، بمشاركة أكثر من 100 مشارك ومشاركة من مختلف فئات المجتمع، للمشي لمسافة ثلاثة كيلومترات.
كما نُظمت الفعالية بالتعاون مع أمانة المنطقة ممثلة ببلدية المضايا و"صحة جازان"، والهلال الأحمر، والتطوع الصحي، وجمعية "دعم" للبحث والإنقاذ.
جاء ذلك بحضور ومشاركة شيخ قبيلة الطاهرية الشيخ علي عبدالله حكمي، وشيخ قبيلة البواركة بمركز الحكامية الشيخ علي محمد جدو.
وقال رئيس جمعية مشاة وهايكنج جازان عبدالله عكور: إن المبادرة تهدف إلى زيادة ممارسي رياضة المشي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تنظيم الأنشطة الرياضية، والإسهام في تحقيق بناء مجتمع صحي خال من الأمراض.
وفي نهاية المبادرة، كرّم رئيس الجمعية الجهات والجمعيات المشارِكة.