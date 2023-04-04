"محافظ الليث" يفتتح المركز التنموي الاجتماعي ببني يزيد

افتتح محافظ الليث عمران الزهراني، المركز التنموي الاجتماعي بمركز بني يزيد، بحضور مديري ورؤساء الإدارات الحكومية وجهات القطاع الثالث غير الربحي، والذي اشتمل في مرحلته الأولى على عدد من المشروعات التنموية التي تقع على مساحة إجمالية 2500 م2 بتكلفة إجمالية تجاوزت 700 ألف ريال.
واستمع الزهراني لشرح تفصيلي من رئيس مجلس إدارة جمعية التنمية الأهلية ببني يزيد غازي اليزيدي، ومدير المعهد مرازيق اليزيدي، عما يحتويه مقر معهد دروب التنمية للتدريب من قاعات للتدريب يقدّم من خلالها الدورات للمستفيدين، ومقر جمعية التنمية الأهلية، والمنشأة الرياضية التي تقع على مساحة إجمالية تُقَدر بنحو 1000م2؛ موضحًا أن المرحلة الثانية ستشمل متحفًا تراثيًّا، وصالة رياضية للياقة وبناء الأجسام.
ونوّه الزهراني خلال الافتتاح بما توليه القيادة من اهتمام ودعم غير محدود لمسيرة العمل الاجتماعي، والدور الذي يقوم به من خلال إسهامه في التنمية الاجتماعية لكافة شرائح المجتمع، وزيادة مشاركة المتطوعين وتدريبهم وتأهيلهم، وتهيئتهم لاحتياجات سوق العمل، إضافة إلى تمكين دور المرأة والسعي لاكتشاف القيادات الاجتماعية وتدريبها واستثمارها لتحقيق التنمية المستدامة المتوائمة مع رؤية المملكة 2030؛ للوصول إلى مجتمع حيوي يخدم وطنه بكل حب وإخلاص.
وشَهِدَ محافظ الليث توقيعَ عدد من الشراكـات المجتمعية بين جمعية التنمية الأهلية ببني يزيد وبلدية غميقة ومركز صحي بني يزيد، التي تهدف إلى تـفعيل مبدأ التعاون وتضافر الجهود في التنمية المحلية، وتقديم عـدد من البرامـج الـصحيـة التثقيفية والتوعوية؛ مؤكدًا حرص ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، للجمعيات في شتى المجالات لتحقق أهدافها المرجوة، ولينعم المواطن بما تقدمه من خدمات وبرامج، مثمنًا جهود القائمين على المركز التنموي الاجتماعي وما يقدمونه من خدمات ومشاريع لجميع فئات المجتمع.