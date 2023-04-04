"محافظ الليث" يفتتح المركز التنموي الاجتماعي ببني يزيد

وشَهِدَ محافظ الليث توقيعَ عدد من الشراكـات المجتمعية بين جمعية التنمية الأهلية ببني يزيد ‏وبلدية غميقة ومركز صحي بني يزيد، التي تهدف إلى تـفعيل مبدأ التعاون وتضافر الجهود في التنمية ‏المحلية، وتقديم عـدد من البرامـج الـصحيـة التثقيفية ‏والتوعوية؛ مؤكدًا حرص ودعم مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل ونائبه الأمير بدر بن سلطان، للجمعيات في شتى المجالات لتحقق أهدافها المرجوة، ولينعم المواطن بما تقدمه من خدمات وبرامج، مثمنًا جهود القائمين على المركز التنموي الاجتماعي وما يقدمونه من خدمات ومشاريع لجميع فئات المجتمع.