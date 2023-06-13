"تعليم الأفلاج" يختتم أنشطتَه المدرسية بعروض مسرحية تفتخر برؤية 2030

اختتم "تعليم الأفلاج" الأنشطةَ المدرسية بحفل تنوّعت فقراته وعروضه المسرحية، التي تتغنّى بالافتخار بالوطن ورؤية 2030 الطموحة التي بدأت ثمراتها في شتى المجالات.
وأظهرت المسرحياتُ والعروضُ التي نفذها طلاب المدارس على مسرح الإدارة، العديدَ من خيرات البلاد، والتطورات العصرية التي بدأت تتجلّى في شتى مجالات التنمية.
ونوه مدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم لا محدود، والنجاحات الكبيرة والمنجزات التعليمية التي تتحقّق على مستوى عالمي.
يشار إلى أن الحفل قد حضره محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، ومدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعدوه للشؤون التعليمية والمدرسية، ورؤساء الأقسام، وعدد من معلّمي المدارس وطلابها.