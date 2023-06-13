"تعليم الأفلاج" يختتم أنشطتَه المدرسية بعروض مسرحية تفتخر برؤية 2030

يشار إلى أن الحفل قد حضره محافظ الأفلاج الدكتور أحمد العلم، ومدير التعليم الدكتور محمد آل مغيرة، ومساعدوه للشؤون التعليمية والمدرسية، ورؤساء الأقسام، وعدد من معلّمي المدارس وطلابها.