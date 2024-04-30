المرتبة الأولى لجامعة المجمعة في مؤتمر أحدث الابتكارات بالمختبرات الطبية

شاركت جامعة المجمعة بابتكار طبي معتمد وممنوح البراءة مدعومًا بأبحاث ونشر طبي في مجلات طبية معتمدة ومصنفة ذات طابع نشر عال في مجال المختبرات الطبية قدمه الباحث البروفيسور رائد سليم البرادعي عضو هيئة التدريس بقسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية التطبيقية بجامعة المجمعة، والذي حصدت جامعة المجمعة المركز الأول في فئة الباحثين.
جاء ذلك خلال مؤتمر أحدث التطورات والابتكارات في المختبرات الطبية الذي تمّ تنظيمه من قبل وزارة الصحة ممثلة في مركز الخدمات الصحية المساندة خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2024م بفندق كراون بلازا للمؤتمرات بالرياض، وبمشاركة 75 باحثًا من عدة جامعات سعودية وعدة قطاعات صحية بالمملكة العربية السعودية بعدد 75 ملصقًا علميًّا بحثيًّا؛ وذلك لمسابقة التشويق المختبري.
وبهذه المناسبة رفع "البرادعي" شكره لرئيس جامعة المجمعة الدكتور صالح بن عبد الله المزعل، ولوكيل جامعة المجمعة للدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة المجمعة الدكتور محمد بن عبدالرحمن الشهري؛ على الدعم اللامحدود والمستمرّ لجميع المخترعين من أعضاء هيئة التدريس والطلبة والطالبات بجامعة المجمعة.
يذكر أنه تمّ فرز المشاركين وتحكيمهم عن طريق لجنة علمية مكونة من 20 محكمًا من مختلف مناطق المملكة، بإشراف مختبر البحث المركزي من جامعة الملك سعود بقيادة الدكتورة منال أبو داوود مشرفة المختبر، وبمشاركة مشرفي ورؤساء الأقسام بجامعة الملك سعود؛ لاختيار أصحاب الملصقات المميزة كمتحدثين في مسابقة التشويق المختبري عن فئة الباحثين.
وقد تمّ الطلب في المرحلة الثانية من المسابقة للتحكيم من الباحثين في 3 دقائق فقط وبشريحة عرض واحدة في رحلة مشوقة داخل دهاليز بحثه وابتكاره؛ لتخرج بمعلومات ثرية وموجزة تبين للمحكمين مدى أهمية وتميز بحثه الابتكاري.