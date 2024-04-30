المرتبة الأولى لجامعة المجمعة في مؤتمر أحدث الابتكارات بالمختبرات الطبية

جاء ذلك خلال مؤتمر أحدث التطورات والابتكارات في المختبرات الطبية الذي تمّ تنظيمه من قبل وزارة الصحة ممثلة في مركز الخدمات الصحية المساندة خلال الفترة من 23 إلى 25 أبريل 2024م بفندق كراون بلازا للمؤتمرات بالرياض، وبمشاركة 75 باحثًا من عدة جامعات سعودية وعدة قطاعات صحية بالمملكة العربية السعودية بعدد 75 ملصقًا علميًّا بحثيًّا؛ وذلك لمسابقة التشويق المختبري.