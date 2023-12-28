الشاعر: كلمة ولي العهد بـ"الشورى" رسمت خريطة طريق لتوجهات الوطن المستقبلية وما حققه من إنجازات

وختم الشاعر تصريحه بالبعد الإنساني والإسلامي للمملكة، وتحدث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن وقفة المملكة مع الشعب الفلسطيني، وأنها عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، وأن المملكة عملت من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وما قدمته المملكة من تبرعات ومساعدات، والجسر الجوي الممتد بين المملكة وغزة، والمشاركة الشعبية الواسعة من أبناء المملكة ومساندتهم لتوجهات وطنهم ووقفته مع الأشقاء.