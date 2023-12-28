الشاعر: كلمة ولي العهد بـ"الشورى" رسمت خريطة طريق لتوجهات الوطن المستقبلية وما حققه من إنجازات

قال العضو الفخري لجمعية “إعلاميون” رجل الأعمال عادل بن أحمد الشاعر نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة أحمد بن صالح التجارية، إن كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز التي ألقاها نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في افتتاح أعمال السنة الرابعة من الدورة الثامنة لمجلس الشورى، رسمت خريطة طريق لتوجهات الوطن وما حققه من إنجازات خلال الفترة الماضية وما سيتم عليه خلال السنة الجديدة.
وأبدى الشاعر سروره من النتائج الاقتصادية المتحققة للوطن التي استعرضها سمو ولي العهد – حفظه الله، حيث ذكر أن بلادنا حققت مراكز متقدمة في العديد من المجالات، بما في ذلك تقدمها في أكثر من 50 % من مؤشرات التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتطور الاقتصاد السعودي ليكون الأسرع نموًا، على مستوى دول مجموعة العشرين في عام 2022م، بمعدل 8.7 % في الناتج المحلي، وكذلك نموًا في الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8 %، والوصول ضمن الدول العشرين الأكثر تنافسية في العالم.
وعبّر العضو الفخري لجمعية "إعلاميون"، عن فخره بما يقوم به سمو ولي العهد من عمل جبار ومنافس على مستوى العالم، وما أشار إليه سموه أن المملكة استضافت خلال عام 2023 عددًا من القمم جمعت أكثر من 100 دولة، وتطرقه إلى فوز المملكة بتنظيم إكسبو 2023 والذي سيكون له عوائد اقتصادية كبيرة بإذن الله، وأن تتحول لتصبح وجهة لاستضافة أبرز المحافل الدولية، ولا شك أن منها تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2034، وأنه سيكون أيضًا موردًا اقتصاديًا مؤثرًا في مسيرة المملكة.
وختم الشاعر تصريحه بالبعد الإنساني والإسلامي للمملكة، وتحدث سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عن وقفة المملكة مع الشعب الفلسطيني، وأنها عقدت القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية، لمواجهة الأحداث المؤلمة التي يتعرض لها أشقاؤنا في غزة، وأن المملكة عملت من خلالها على إيجاد حراك عربي وإسلامي مشترك، للضغط على المجتمع الدولي نحو اتخاذ مواقف جادة وحازمة لوقف العدوان الإسرائيلي، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وما قدمته المملكة من تبرعات ومساعدات، والجسر الجوي الممتد بين المملكة وغزة، والمشاركة الشعبية الواسعة من أبناء المملكة ومساندتهم لتوجهات وطنهم ووقفته مع الأشقاء.