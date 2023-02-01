"السيف" يرعى معرض "علوم شقراء".. "11" بحثاً في تخصصات علمية متنوعة

وأطلقت الكلية مؤخراً جائزة للتميز في البحث العلمي، وذلك تقديراً لجهود الباحثين ولنشر ثقافة البحث العلمي بين منسوبيها استهدف من أسهم إنتاجهم العلمي في إثراء النشاط البحثي والعلمي في الكلية من خلال نشرهم بحوثاً علمية محكمة في مجالات علمية رصينة، قفزت على أثرها إجمالي الأبحاث العلمية والبحثية المنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى أكثر من 100 بحث علمي منذ إطلاق الجائزة وحتى العام الجامعي 1443هـ.