"السيف" يرعى معرض "علوم شقراء".. "11" بحثاً في تخصصات علمية متنوعة

رعى رئيس جامعة شقراء الدكتور علي بن محمد السيف فعاليات المعرض العلمي لكلية العلوم والدراسات الإنسانية بشقراء، والذي ضم عدداً من المساهمات العلمية البحثية لمنسوبي الكلية من أعضاء هيئة التدريس، وذلك بحضور وكلاء الجامعة وعدد من عمداء الكليات والعمادات المساندة.
ويهدف المعرض لدعم النشر العلمي لأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتشجيعهم على المساهمة في إعداد بحوث ودراسات علمية تسهم في حل مشكلات المجتمع المحلي، وكذلك تطوير القدرات البحثية لدى منسوبي الكلية، حيث تضمنت الأبحاث المشاركة في المعرض تطبيق أولويات البحث العلمي بالجامعة مثل إدارة وحوكمة مصادر المياه والطاقة المتجددة، والنمذجة الرياضية، وأنظمة الاتصالات الحديثة وتأثيرها في جودة المعلومات المحاسبية، بالإضافة إلى الدراسات القانونية المتعلقة بأنظمة الأمن السيبراني واستخدام الكائنات الحية الدقيقة في تنقية المياه.
واطلع الحضور على ما تضمنه المعرض من أبحاث علمية وإنتاج بحثي متميز من قبل منسوبي الكلية بلغ عددها 11 بحثاً علمياً في تخصصات الأحياء والكيمياء والإدارة والاقتصاد والرياضيات والقانون واللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى استعراض عدد 5 من رسائل الماجستير التي أعدها طلاب مرحلة الدراسات العليا تحت إشراف نخبة من الأكاديميين بالكلية.
وتضمن المعرض إعداد ركن تعريفي بحاضنة الأعمال (سحابة الوشم)، وذلك بهدف تحقيق التميز في استقطاب أفضل الأفكار الريادية في قطاع الأعمال من قبل أفراد المجتمع المحلي للمساهمة بشكل فعال في تحقيق رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى استعراض عدد من البرامج والتطبيقات المستخدمة في المشاريع البحثية والرسائل العلمية لخدمة الباحث، والتي تعمل على تحسين جودة الإنتاج العلمي وتنظيم المراجع وتنفيذ الإجراءات الإحصائية والرسومات البيانية.
وأطلقت الكلية مؤخراً جائزة للتميز في البحث العلمي، وذلك تقديراً لجهود الباحثين ولنشر ثقافة البحث العلمي بين منسوبيها استهدف من أسهم إنتاجهم العلمي في إثراء النشاط البحثي والعلمي في الكلية من خلال نشرهم بحوثاً علمية محكمة في مجالات علمية رصينة، قفزت على أثرها إجمالي الأبحاث العلمية والبحثية المنشورة من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية إلى أكثر من 100 بحث علمي منذ إطلاق الجائزة وحتى العام الجامعي 1443هـ.