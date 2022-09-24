"الغامدي": حكومتنا الرشيدة تبذل كل ما في وسعها لضمان المعيشة الكريمة للأيتام

وأشارت سمها الغامدي رئيس مجلس إدارة جمعية كيان للأيتام: وبدورنا نحن المواطنين، كلٌّ في مجاله، وكوننا نحب وطننا ونفديه بأرواحنا، لا بد أن نحقق المواطنة التي يستحقها الوطن في كل أدوارنا في الحياة، بدءًا من الأسرة لتنمية وزرع حب الوطن مبكرًا في حياة الأبناء، من خلال تكريس روح الانتماء للوطن، ومن خلال المواقف التربوية المختلفة.