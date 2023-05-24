"تقنية القنفذة" تختتم ملتقى التوعية بأضرار المخدرات

وأتى ضمن مبادرة "حماية"، التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ للمساهمة في تعزيز القيم السلوكية ورفع مستوى التوعية لدى المتدرّبين عن مخاطر المؤثّرات العقلية والمخدرات.