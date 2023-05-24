"تقنية القنفذة" تختتم ملتقى التوعية بأضرار المخدرات

اختتمت الكليةُ التقنية بالقنفذة، ممثلة في وحدة التوجيه والإرشاد ووحدة الصحة والسلامة المهنية؛ ملتقى التوعية بأضرار المخدرات "حماية".
عقد الملتقى، خلال الفترة من 2 إلى 4/ 11/ 1444هـ، بمشاركة إدارة مكافحة المخدرات، وجمعية "كفى"، والمعهد الصناعي الثانوي بالقنفذة.
وأتى ضمن مبادرة "حماية"، التي أطلقتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني؛ للمساهمة في تعزيز القيم السلوكية ورفع مستوى التوعية لدى المتدرّبين عن مخاطر المؤثّرات العقلية والمخدرات.
وشمل الملتقى تنظيم فعاليات ومحاضرات وندوات ومسابقات ومعرض توعوي، وتوزيع جوائز للمتدرّبين.
وفي ختام الملتقى قدّم عميدُ الكلية شكرَه وتقديره للجهات المشاركة واللجان المنظمة بالكلية؛ لجهودهم في إنجاح الفعالية.