"رفاء" تشارك في النسخة السادسة لفعالية "فوانيس" بغرفة مكة التجارية

تشارك جمعية "رفاء" للتنمية الأسرية، في فعالية "فوانيس" لهذا العام بنسختها السادسة في غرفة مكة التجارية، والتي تستمرّ لمدة 12 يومًا، وتستهدف كل أفراد الأسرة، والتزامها بتفعيل دورها في خدمة المجتمع.
وتستقطب الجمعية حضور عدد من الشخصيات البارزة والمؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتشهد الفعالية التعريف ببرامج الجمعية، وضمنها برنامج "مشورة" الخاص بالاستشارات الأسرية للزوار الذين تجاوز عددهم أكثر من 400 زائر.
كما يشارك في الحدث العديد من الشركات الكبرى وأصحاب المشروعات الصغيرة، وشهد إقامة أمسيات متنوعة وألعاب تفاعلية، ومواقع عربات الطعام المتحركة "الفود ترك".
يصاحب ذلك العديد من الفعاليات التي تساهم في استقطاب الزوار لمشاهدة المنتجات التي تقدم بأيدي حرفيين وحرفيات، وتحقق الدعم لمشروعاتهم الواعدة.