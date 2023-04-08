"رفاء" تشارك في النسخة السادسة لفعالية "فوانيس" بغرفة مكة التجارية

تشارك جمعية "رفاء" للتنمية الأسرية، في فعالية "فوانيس" لهذا العام بنسختها السادسة في غرفة مكة التجارية، والتي تستمرّ لمدة 12 يومًا، وتستهدف كل أفراد الأسرة، والتزامها بتفعيل دورها في خدمة المجتمع.